Djevojka mu odbija prati veš: "Kaže da je preprljav i da će kontaminirati njezin!"

Anonimni se muškarac nedavno na Redditu požalio kako mu djevojka ne želi prati veš; točnije njegovo donje rublje; jer će se, kaže, njezino tako kontaminirati. Njegov je post s preko 1500 komentara brzo postao viralan, a mušškarac je korisnike pitao "tko tu nije normalan"...

Njemu je, napisao je, 28 godina, a sa svojom 26-godišnjom djevojkom živi već četiri godine.

“Ona od COVID-a većinu vremena radi od kuće i samo ponekad ide u ured, dok ja idem svaki dan na posao".

Do nedavno je, kaže, uvijek njihovo rublje prala zajedno i nikada nije imala problem s tim a od kada radi od kuće, ona odrađuje većinu kućanskih poslova.

"Ja joj kad se vratim s posla pomažem kako god mogu, iako ona to često odbija s objašnjenjem da bih trebao 'bolje oprati ruke', premda ih redovito perem."

U posljednje je vrijeme, priča, počela odvajati njegovo donje rublje iz hrpe veša i ne prati ga, uz objašnjenje da bi "kontaminiralo njezinu odjeću" i da bi radije da ga on zasebno opere.

On joj je tada predložio da sve rublje peru zajedno, no ona je odgovorila da to nije pametno jer je njeno ipak - čišće.

"Poprilično se naljutila i rekla je neke jako ružne stvari o mojim higijenskim navikama", rekao je.

“Poprilično mi smeta što me tretira kao da sam odvratan i prljav, a nisam. Prije nje sam živio s mamom koja mi je prala veš i nikada nisam čuo da su mi 'bokserice preprljave'", dodaje.

Zato je, kaže, svojoj djevojci rekao da će, ako nastavi s tim, prestati kad ide s posla kupovati namirnice i pustiti nju da sama ide i u trgovinu.”

"Budući da ona radi od kuće, zvuči kao da pretpostavljate da bi trebala i obavljati sve kućanske poslove, no previše ljudi misli da oni koji rade od kuće samo sjede, ne radeći ništa cijeli dan", napisao je jedan korisnik u komentarima.

“Uvijek kažem svom mužu da ne očekuje da radim po kući jer radim od doma. Ako operem veš ili suđe, super - no nitko ne bi trebao očekivati oni koji rade od kuće obavljaju i kućanske poslove tijekom radnog dana", dodala je.

“Tvoja bi djevojka trebala biti malo osjetljivija u načinu na koji prenosi informacije. Umjesto da ti samo kaže da nešto neće učiniti, trebala bi imati jasno i izravno objašnjenje u kojem će uzeti u obzir i tvoje osjećaje”, poručio mu je klinički psiholog dr. Jayme Albin, a prenio NY Post.

“Isto tako, ti bi trebao shvatiti da ona nije tvoja mama - i da postoje neke stvari koje će majke podnijeti, a partnerice ne, a loša higijena je jedna od njih”, dodao je Albin.

