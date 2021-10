'Moj suprug puši toliko trave da nam to uništava brak i seksualni život'

Potužila se kolumnistici Deidre. "Vidjela sam ga da puši prije posla, ali i prije vožnje automobila."



Oboje imaju gotovo 50 godina i zajedno su 15.



"Zna da mrzim marihuanu, ali ne želi je se odreći, čak ni zbog mene. Više se uopće ne seksamo i tako sam ljuta i razočarana u njega..."



Supruga kaže kako on nema pojma koliko je iritantan kad je napušen. "Moram sve provjeravati, jer se ne mogu pouzdati u njega. Toliko je divna osoba kad nije napušen i ne želim ga ostaviti. Ali imam osjećaj da živimo samo pola života."



Deidre odgovara: "Morate intervenirati ako puši prije vožnje auta i ako radi posao visokog rizika, mogao bi se dovesti u životnu opasnost. Recite mu da ćete ga prijaviti policiji, ako je to jedini način. Naglasite mu koliko ga volite i da vas njegova ovisnost jako rastužuje. Provjerite kako zajedno možete pobijediti to."

Policija zaplijenila 14kg marihuane u kući u Maksimiru:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zavod za zdravstvo: Od droga najviše se konzumiraju marihuana, kokain i amfetamini