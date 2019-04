"Moj muž ne želi seks sa mnom pa sam našla ljubavnika. Što sad?"

Problemi u spavaćoj sobi mogu napraviti probleme u braku, to je već poznato. No, manje je poznato kako se problemi u seksualnom životu mogu spriječiti prije nego naprave veće probleme u odnosu između dvoje ljudi. Upravo taj problem ima i jedna 49-godišnja žena i majka dvoje djece koja se zatekla u situaciji da njen suprug ne želi seksualne odnose s njom. Sve je to nastalo kao rezultat erektilne disfunkcije i njegovog osjećaja srama.

Par ima dvije kćeri u dobi od 18 i 21 godine, a sada su više kao u prijateljskom odnosu nego romantičnom. Osim monotonije i nestanka iskre, par se susreo i s problemom erektilne disfunkcije zbog koje je suprug odlučio ne upuštati se u seksualne odnose. Ipak, to nije nešto što odgovara njegovoj supruzi pa je anonimno priznala da je na internetu pronašla drugog muškarca kako bi zadovoljila svoje seksualne potrebe jer, tvrdi, ne može zamisliti da više nikada nema spolni odnos.

Predložila je, kaže, svom suprugu da posjeti liječnika, no on je to odbio. Seksualne potrebe sada zadovoljava s muškarcem kojeg je upoznala putem interneta i pojašanjava kako je riječ samo o seksu, nije riječ o nikakvim emocijama i ne osjeća se dobro jer vara svog supruga.

Dom i Steph, par koji je preko 20 godina u braku, rekli su ženi kako je njen potez itekako pogrešan i sebičan. Osim što muškarac već ima problem s erektilnom disfunkcijom koja ga muči i zbog koje se, očito, osjeća posramljeno, ima sprugu koja ga zbog tog problema i vara.

Svakako bi par trebao zajedno otići k liječniku kako bi riješili problem i svakako porazgovarati o svom odnosu i daljnjoj budućnosti.