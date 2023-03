Moderan švedski svećenik: Pet puta tjedno ide u teretanu, a ima i brojne tetovaže

Oskar Arngarden 38-godišnji je svećenik Evangeličke luteranske crkve iz Švedske koji je sve samo ne uobičajen svećenik na koje smo navikli. Naime, on, kad nije u crkvi, vježba u teretani, a i vrlo je čest gost salona za tetoviranje, jer je njegovo tijelo prekriveno brojnim tetovažama, piše NY Post.

U teretanu ide čak pet puta tjedno, a osim što diže utege bavi se i crossfitom, što je posebno osmišljen trening za američke vojnike i policajce. Moderni svećenik otvorio je i profil na Instagramu 2019. godine na kojemu sada ima nevjerojatnih 400 tisuća pratitelja. On sam tvrdi kako je pojedince zainteresirao tipom treninga koje radi, a druge zbog fotografija na kojima se vidi njegovo odlično oblikovano tijelo s puno tetovaža, što često piše i u komentarima korisnika ispod njegovih objava. Predstavlja se kao 'crossfitpriest' i vrlo je otvoren o svakoj temi koja se tiče njegovog privatnog života.

- O svećeničkom pozivu sam počeo razmišljati u dobi od 14 godina, a 2005. sam upisao teologiju. Šest godina nakon toga sam se zaredio i nikad nisam požalio zbog toga - rekao je.

Kako kaže, oduvijek je volio sport, a kao mali je igrao nogomet, pa se kasnije samo prebacio u teretanu.

- Počeo sam s treninzima snage u 18.godini, a danas vježbam redovito pet dana u tjednu i to najčešće ujutro. To me odmah na početku dana ispuni energijom - dodao je.

Što se tiče reakcija ljudi, kaže da su poprilično različite.

- Crkva ne smatra da radim nešto pogrešno, a ljudi, oni reagiraju različito, neki su kritični prema tome - kaže on.

Također, on bi u crkvi neke stvari mijenjao u smislu odnosa prema mladima. Smatra kako bi ih trebali više slušati pa tek onda pokušati utjecati na njih.

- Crkva konstantno govori što je ispravno, a što nije, koje stvari se računaju, a koje ne... Ali, trebali bismo prvenstveno slušati mlade ljude, njihove priče, njihova iskustva, stvari sa kojima se bore, o problemima koje imaju, što ih pokreće, a što koči. Ja osobno više volim slušati i naučiti ponešto o nekoj osobi, nego puno pričati - zaključio je svećenik.

