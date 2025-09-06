Život u celibatu: Pripadnici Generacije Z otkrili zbog čega su se spremni odreći seksa

Ako je vjerovati najnovijem istraživanju koje je provedeno u Velikoj Britaniji, za pripadnike Generacije Z i milenijalce, seks ustupa mjesto vlasništvu nad nekretninama. Generacija Z spremna je odreći se seksa ako bi to značilo ostvarenje velikog životnog cilja. Općenito, više od četvrtine Britanaca bi se odreklo seksa na cijelu godinu ako bi to značilo da će konačno imati dovoljno novca za polog za kuću, piše NYPost.

Generacija Z je pak najspremnija na celibat ako bi im to omogućilo novi dom. Polovica odraslih u ovoj generaciji kaže kako bi se za takav cilj odrekla seksualnih odnosa. Ovo istraživanje provedeno je u vrijeme kada je većina odraslih pripadnika Generacije Z, njih oko 60 posto, zabrinuto zbog činjenice da možda nikada neće posjedovati vlastitu nekretninu, navodi se u studiji iza koje stoji Clever Real Estate.

No, vlasništvo nad nekretninom nije jedina stvar zbog koje bi se Generacija Z odrekla seksa. Otprilike trećina te generacije tako tvrdi da je spremna na život bez seksa ako bi im to osiguralo povišicu na poslu, dok bi se nešto više od četvrtine suzdržalo od putenih užitaka ako bi to značilo napredak u njihovoj karijeri, odnosno promaknuće.

Prethodna izvješća su pokazala da je Generacija Z općenito manje zainteresirana za seks i da se nalazi u financijski nesigurnijoj situaciji od starijih generacija. No, čini se kako su milenijalci još više zainteresirani za celibat ako bi im to osiguralo financijski napredak.

Samo oko 32 posto odraslih u dobi od 35 do 44 godine izabralo bi seks ispred pologa za kuću, povišicu ili promaknuće. Stariji odrasli pokazali su pak veći interes za nastavak aktivnog seksualnog života nego za financijski ili napredak u karijeri. Među starijima od 45 godina, nešto manje od polovice bi izabralo seks umjesto kupnje kuće.

Gledajući odrasle svih dobi, primjećuju se i zanimljive razlike s obzirom na spol. Tako su muškarci puno manje skloni odricanju od seksa. 45 posto njih izjavilo je kako ne bi mogli živjeti bez seksualnih odnosa godinu dana bez obzira na razlog, dok se s tim složilo samo 23 posto žena.