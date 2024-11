Mladenku uzrujao odgovor gošće na pozivnicu za vjenčanje: 'Nije to smjela učiniti'

Nema sumnje da vjenčanja mogu biti vrlo stresna – od pronalaska savršene vjenčanice i odijela do odabira mjesta za vjenčanje, ukrasa, glazbe, fotografa i drugih detalja. Mladenci moraju o svemu brinuti, a na najvažniji dan u njihovom životu sve, dakako, treba biti savršeno. No, možda najstresnije od svega sastavljanje je popisa uzvanika. Dokazuje to i priča koju donosi VT, o mladenki koja je ostala frustrirana nakon što je jedna od pozvanih gošći na pozivnicu odgovorila na način koji nije očekivala, s puno rukom napisanih bilješki.

Na Facebooku je iznijela svoje nezadovoljstvo, objašnjavajući zašto ju je uznemirio postupak jedne od uzvanica s popisa njezinog budućeg supruga, koja je bez dogovora s parom dodala jednog gosta na obrazac za potvrdu dolaska. 'Je li se još netko morao nositi s ovako smiješnim odgovorima na pozivnice za vjenčanje? Možda sam trebala biti jasnija, ali da dam kontekst, radi se o obiteljskoj prijateljici s mladoženjine strane', napisala je u Facebook objavi u grupi posvećenoj mladenkama.

Obiteljska prijateljica njezinog zaručnika na obrascu je označila polje 's radošću prihvaćam', ali je odlučila izmijeniti broj ljudi iz svoje obitelji pozvanih na događaj, povećavši svoja četiri mjesta na '4 + beba'. Također je dodala napomenu o prehrambenim zahtjevima, napisavši: 'Ne brinite za mog supruga s celijakijom. On će jesti prije vjenčanja – a beba će jesti s mog tanjura.'

Mladenka je pokušavala imati razumijevanja za tu situaciju, ali kaže kako nije mogla sakriti da ju je to silno uzrujalo. 'Ima djecu s trojicom različitih muškaraca, uključujući svog sadašnjeg supruga', nastavila je u objavi. 'Pa sam je pitala koliko ih planira doći, a ona mi je rekla četvero, uključujući njezinu jednogodišnju bebu.'

Međutim, iako je već imala četiri mjesta, odlučila je izmijeniti broj, dodavši još jednog gosta na popis. 'Dodala je dijete svog muža iz prethodne veze, a ja ni ne poznajem njezinog muža dovoljno dobro da bi njegovo dijete iz prijašnje veze došlo na moje vjenčanje', izjavila je mladenka. Dodala je kako zna da većina mjesta ne uključuje djecu mlađu od dvije godine u ukupan broj uzvanika, no bila je frustrirana jer gošća nije pitala par, već je samo pretpostavila da je to u redu. 'Samo sam iznervirana. Ništa sada ne mogu napraviti', zaključila je.

Neki su se složili s njezinim razlozima, a jedna je korisnica napisala: 'Svejedno bih razgovarala i raspravila situaciju sa zaručnikom. To je nepoštovanje i bezobrazluk.' Drugi su dodali: 'Nazvala bih tu gošću i jasno joj rekla tko je pozvan. Mladenka nije u krivu zbog toga, gost je u krivu što pretpostavlja da ima mjesta za sve koje želi povesti.'

Međutim, neki su korisnici Facebooka sugerirali kako je mladenka trebala biti jasnija kad je riječ o popisu gostiju. 'Uf, ako pozovete obitelj, onda pozivate cijelu obitelj. Ako niste htjeli djecu na svadbi, to ste trebali reći', napisao je jedan korisnik. Drugi se složio dodajući: 'Kada je mladenka prvotno zvala, to je bila otvorena pozivnica. Dakle, gost se ravnao prema tom duhu. Povući sada poziv bilo bi nepristojno, posebno s obzirom na razlog! To dijete je dio obitelji jednako kao i ostala djeca.'

