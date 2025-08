Mladenka želi otkazati medeni mjesec zbog mladoženje odluke: 'Nije zreo za brak'

Ponekad suprug, vođen iskrenom željom da iznenadi svoju partnericu i učini nešto posebno, odluči pripremiti romantičnu gestu ili neobično iznenađenje. Iako su namjere najčešće dobre i dolaze iz srca, u nekim slučajevima rezultat može biti potpuno suprotan od očekivanog. Umjesto oduševljenja, reakcija supruge može biti iznenađenje pomiješano s nelagodom, stresom ili čak ljutnjom. Nakon razmjene prstenja, medeni mjesec često predstavlja vrhunac svetog bračnog saveza. No, slatki bijeg može se brzo pretvoriti u gorko razočaranje ako se u priču uključe svekrva i svekar.

"Vjenčat ćemo se u studenom na imanju koje moj zaručnik, njegova sestra i njihovi roditelji zajedno posjeduju. Svi odlaze dan nakon vjenčanja da bismo mi tamo mogli provesti 'medeni' tjedan. Ustvari, odlaze svi osim njegovih roditelja", objasnila je buduća mladenka u objavi na Redditu. Iako je objasnila da voli svoje buduću svekrvu i svekra, koji žive na imanju gdje i ona i njezin 24-godišnji zaručnik, 22-godišnjakinja nije previše oduševljena idejom da joj oni kvare ugođaj tijekom odmora nakon vjenčanja, piše New York Post.

"Kada sam saznala da planiraju ostati, tada sam rekla svom zaručniku da ih ne želim tamo. Rekao je da to nije velika stvar. Rekla sam mu da je to čudno i da želim da budemo sami te da bi trebao reći svojim roditeljima da odu u isto vrijeme kada i svi ostali. Rekao mi je da im to ne može reći jer su oni suvlasnici imanja", napisala je buduća mladenka. Zbog cijele situacije djevojka se osjeća poniženo i neshvaćeno. "Jesam li prešla granicu time što sam mu rekla da mora postaviti granice prema svojim roditeljima?", upitala je.

Roditelji iz generacije X i Baby Boomera sve češće se miješaju i u same medene mjesece. Riječ je o sve prisutnijem, pomalo neugodno i kontroverznom trendu u svijetu putovanja. No, korisnici društvenih mreža brzo su stali na stranu buduće mladenke, uvjeravajući je da se njezin princ na bijelom konju ponaša nezrelo. "To je alarm za uzbunu: uvijek će biti još dvoje ljudi u vašem braku i nikada nećete biti samo par", upozorio je jedan korisnik Reddita.

"Ne čini si to! Život je prekratak", napisao je drugi. "Ako se ona uda za ovog tipa, cijeli će život provesti ili sa svekrom i svekrvom ili se svađajući sa svojim 'mužem' oko njegovih roditelja. On nije dovoljno zreo za brak jer je još uvijek dijete svojih roditelja", upozorio je jedan zabrinuti komentator. "Zašto on želi da mu roditelji budu na medenom mjesecu?", upitao je korisnik. "Ako vaš partner ne želi biti sam s vama na medenom mjesecu, jednostavno mu se ne sviđate", zaključio je drugi.