Nećete vjerovati što je ova svekrva nosila na vjenčanju svoga sina: 'Izgleda poput mladenke'

ZA CIJELU OBITELJ

Zvjezdani spektakl u Termama Jezerčica: Pogledajte Sunce, Mjesec i zvijezde uz renomiranog astronoma Alana Jadanića – petak 01. kolovoza 2025.

Postoji nešto iskonski privlačno u noćnom nebu – ono nas poziva da zastanemo, podignemo pogled i zapitamo se o svemiru i svom mjestu u njemu. U svijetu prepunom ekrana i brzine, rijetko kada imamo priliku doživjeti čudo svemira uživo. No, upravo to čudo dolazi u Terme Jezerčica – i to pod vodstvom jednog od najposvećenijih popularizatora astronomije u Hrvatskoj.