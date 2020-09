Mladenci iz noćne more: Ljudi na Redditu ispričali najgore situacije koje su doživjeli na vjenčanjima

Tanka je granica između zabave i pretjerivanja kada je u igri alkohol, a pogotovo na vjenčanju kada su ljudi ekstremno veseli. Od čudnih koreografija, maltretiranja benda i konobara raznim zahtjevima do neukusnog ponašanja mladenaca. Korisnici Reddita otvorili su temu 'Mladenci iz pakla', a sudeći po njihovim ispovijestima i situacijama koje su doživjeli na nečijem vjenčanju, stvari zaista znaju izmaknuti kontroli.



Jedan zaposlenik sale rekao je da su jednom morali pozvati policiju jer su se mladenka i mladoženja popeli na šank i počeli konzumirati alkohol bez da su ga platili.



Drugi je svjedočio nečemu stvarno neukusnom. Naime, na jednom vjenčanju mladoženjin zadatak bio je otplesati koreografiju iz filma 'Prljavi ples' sa svojom maćehom, a da je scenu htio prenijeti u potpunosti dokazuje činjenice da ju je dirao po cijelom tijelu, pa čak i stražnjici. Gosti nisu mogli sakriti čuđenje.

"Mladoženja i kum otpjevali su užasnu verziju pjesme ‘Stand By Me’ bez instrumentala, ali najgore je bilo to što mladoženja nije pjevao pjesmu svojoj novoj supruzi, nego svojoj majci. Uz to, mladenki je trebalo tri sata da se pojavi. Sve se odvijalo bez alkohola i glazbe. Kasnije sam saznao da brak nije potrajao ni godinu dana", ispričao je jedan korisnik.



Jedan fotograf vidio je svašta u svojoj karijeri, ali odlučio je ispričati jedno od najgorih vjenčanja. "Prvo, mladoženja je imao dvoje djece iz prijašnjeg braka koja su bila prisutna na vjenčanju. Fotografirao sam mladenku i prijateljice, a primijetio sam da sa strane stoji još jedna žena, te sam ju pozvao da se priključi fotografiranju. Odjednom je nastao muk, a mlada je bez srama rekla da ju ne želi na fotografiji. Saznao sam da je to mladoženjina bivša koja je došla čuvati djecu."



Ispričao je i da je tijekom ceremonije svećeniku zazvonio mobitel, a on se javio. Kasnije je ljudima rekao da ga zove bog koji želi razgovarati s mladoženjom. Pred svima su obavili razgovor, a onda se ceremonija nastavila. Ljudi su se ponašali kao da se ništa nije dogodilo.



Neugodne situacije su se nastavile do kasno u noć. "Mladenka se napila i sjela nekom muškarcu u krilo. Udvarala mu se dok je mladoženja sjedio sam za stolom, vidno utučen."