Mlada mama ispričala: 'Ljudi me osuđuju zbog načina odijevanja, govore mi da izgledam kao prostitutka'

Charlie Hayes (21) mama je trogodišnjem sinu Jasperu i tvrdi da često nailazi na neodobravajuće poglede drugih roditelja, ali i na negativne komentare na društvenim mrežama zbog svog nekonvencionalnog načina odijevanja.

Kako prenosi The Sun, ova influencerica često je viđena u kratkim suknjama, prozirnim haljina i visokim čizmama s platformom. Zbog svog odijevanja, kaže da je maltretiraju na društvenim mrežama, ali i da će maltretirati njezinog sina jer se oblači poput ‘prostitutke, a ne poput majke’.

Međutim, ona tvrdi da se ne bi trebala oblačiti uobičajeno da bi je smatrali sjajnim roditeljem i tvrdi da sin Jasper voli njezinu odvažnu garderobu i izgled.

- Negativni komentari uglavnom dolaze od ljudi koji me na društvenim mrežama zovu nakaza i govore da se trebam oblačiti poput majke te da sramotim svog sina. Dobivam i negodovanje od drugih majki u vrtiću, ali to me više ne dira. Bilo bi gubljenje vremena zadržavati se na tome - ispričala je ova mlada majka.

Umjesto toga, kaže da ruši stereotipe te da je ona živući primjer kako odjeća ne određuje roditeljske sposobnosti. Prvi put je počela eksperimentirati s modom i šminkom kad je imala 11 godina, ali odrasla je u malom gradu gdje su je mnogi osuđivali zbog odjeće. Nakon što je dobila sina s 18 godina, odselila je u drugi grad te počela u potpunosti izražavati svoj stil.

- Nosit ću apsolutno sve poput haljina, suknji i svijetlih boja, ali ono što uvijek nosim je veliki par platformi. Ljudi koji povlače granicu između odjeće i majčinstva dolaze iz tradicionalnih vrijednosti, ali 2021. godina je i ta su očekivanja zastarjela. Neke me starije majke možda neće shvatiti ozbiljno, ali dobro se nosim i vidi se da je moj sin sretan pa ne razumijem zašto je to važno - nastavila je Charlie.

Inzistirajući da su ona i sin Jasper stvarno bliski, otkrila je: - Mi smo poput najboljih prijatelja. Totalno ga ne uznemirava moj stil i čini se da uopće ne primjećuje da stršim druge jer je to sve što on zna. -

Sada kada živi u studentskom području, Charlie kaže kako otkriva da ljudi pozitivno reagiraju na njezin način odijevanja i ponekad traže da je slikaju u odjeći ili je pitaju odakle je kupila određene odjevne predmete. Iako se šali da njezina opsjednutost cipelama može iznervirati njezinog dečka Sama (20) koji joj neprestano govori da proda neke od svojih cipela dok "preuzimaju kuću".

Želeći da druge mame krenu njezinim stopama i prihvate vlastiti stil, Charlie inzistira na tome da neće dopustiti da je negativni komentari sruše.

- Moj stil uvijek je bio pomalo buntovnički, pa me negativni komentari samo ohrabruju. Možete biti najsavršenija mama na svijetu i oblačiti se poput klasične uvažene dame i ljudi će vas i dalje kritizirati, pa koja je svrha ne raditi ono što želite? To ne mijenja ništa osim što te čini nesretnom - zaključila je.

