'Mislim da me djevojka vara jer ne postigne orgazam svaki put kad se seksamo'

- Kada se djevojka i ja seksamo, ona samo nekada postigne orgazam. Imamo ugodan život, ja imam uspješnu tvrtku, a ona ne radi, već brine o našoj kući. No naš seks je svaki puta drugačiji da se brinem da me vara s drugim muškarcima - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Iako priznaje da ne može dugo izdržati tijekom seksa, boji se da ga djevojka vara i laže. Sada pita stručnjakinju za savjet o njihovom odnosu.

- Seksualni osjećaji i reakcije kod žena razlikuju se od muških. Vrlo malo žena svaki put dosegne orgazam, a to nije samo rezultat izvedbe njihova partnera. Razgovarajte s njom, pitajte što joj odgovara i postoje li promjene koje bi željela vidjeti u vašem seksualnom životu - odgovorila mu je Deidre.

