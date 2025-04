Mislila je da joj je partner umro i bila izbezumljena od brige: 'Istina je bila još gora'

Dok joj je srce lupalo od straha, Jenny Smith bojala se da je njezin dečko mrtav dok se ukrcavala na desetosatni let iz rodnog Teksasa prema Londonu. Njezin 54-godišnji dečko na daljinu, John Cahill, iznenada je nestao bez traga, ostavljajući njezine pozive i poruke bez odgovora. Slomljena srca i preplavljena crnim mislima, Jenny je odlučila otputovati u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi saznala istinu. No ništa ju nije moglo pripremiti za izdaju koju će ondje otkriti, piše The Sun.

Kad su se napokon suočili, John (57), njezin partner s kojim je bila osam godina, priznao je da je imao aferu – i to sa svojom susjedom, 69-godišnjom Tracey – dok je Jenny, izbezumljena od brige, strahovala za njegov život.

Njihova je veza započela na internetu, a Jenny se u jednom trenutku preselila iz Amerike u London kako bi živjela s Johnom. Međutim, nakon burne svađe vratila se u SAD. Iako su nastavili održavati kontakt, pandemija i zatvorene granice onemogućile su im ponovno viđanje.

Jenny se prisjeća: "Tri godine smo svakodnevno razgovarali preko Skypea i WhatsAppa. No, iznenada je John prestao odgovarati na poruke. Brinula sam se da me više ne želi, a u najgorim trenucima strahovala sam da je mrtav”.

Samo nekoliko mjeseci prije njegova nestanka, Jenny je prvi put osjetila nelagodu kad je primijetila da John provodi sve više vremena sa susjedom Tracey. Tijekom jednog od posljednjih telefonskih razgovora, čula je Tracey kako u pozadini šapće: "Sada je sa mnom". Iako joj je to bilo čudno, Jenny je odlučila ignorirati sumnje, vjerujući u njihovu vezu.

Statistike pokazuju da se čak 45 % afera događa s prijateljima ili poznanicima, no Jenny nije sumnjala u Johna. Njihova ljubavna priča počela je 2014. godine putem aplikacije za spojeve. Ubrzo su počeli razgovarati o svemu – od obitelji i vjere do svojih intimnih želja – a kemija je rasla iz dana u dan.

Jenny opisuje Johna kao duhovitog, šarmantnog i privlačnog muškarca tamnosmeđe kose i očiju boje lješnjaka: "Posebno me privukao njegov britanski naglasak – bio je tako seksi". Premda su ih dijelile tisuće kilometara, odlučili su pružiti priliku ljubavi. Nakon šest mjeseci dopisivanja, John je doputovao u Teksas.

"Čim sam ga upoznala, bila sam oduševljena. Izgledao je još bolje uživo. Cijelu noć nismo mogli skinuti ruke jedno s drugoga", prisjeća se Jenny. Njihova je veza bila puna strasti i pažnje. John je ostao u Teksasu mjesec dana, savršeno se uklopio u njezin život i obitelj, a Jenny je znala da ga ne želi izgubiti. Nakon još jednog posjeta, Jenny je 2017. godine donijela hrabru odluku: preselila se u London kako bi živjela s Johnom.

U početku je sve bilo idealno – čak je stekla nove prijatelje, uključujući i Tracey. "Tracey je bila zabavna, duhovita i društvena. Postale smo bliske i često smo zajedno odlazile u razne avanture po Londonu", prisjeća se Jenny.

No dvije godine kasnije, nakon niza sitnih nesuglasica, Jenny i John su se žestoko posvađali, a ona se odlučila vratiti u SAD. Iako su mislili da je kraj, nastavili su komunicirati i ponovno rasplamsali svoju vezu putem interneta. Sve je funkcioniralo, sve dok pandemija nije razdvojila svijet.

Kako je pandemija napredovala, John se počeo zatvarati u sebe. Izgubio je posao ilustratora, često pio i sve rjeđe se javljao Jenny. Tijekom jednog novogodišnjeg poziva 2021. godine, Jenny je ponovno primijetila Tracey u pozadini, ali nije posumnjala na prevaru.

Na koncu, u travnju 2022. godine, Jenny je odlučila doći u London i suočiti se s istinom. Umjesto da ode izravno Johnu, odsjela je u hotelu i poslala mu pismo. Nekoliko dana kasnije, John ju je nazvao i dogovorili su susret u parku. "Bio je prekrasan", prisjeća se Jenny, "Zagrlili smo se i razgovarali satima. Kad sam ga suočila sa svojim strahovima, priznao je da je imao aferu s Tracey".

Jenny je bila slomljena, ali nije osjećala bijes – više tugu i potrebu za odgovorima. "John je bio u teškom razdoblju, puno je pio i osjećao se izgubljeno. I dalje sam ga voljela", rekla je. Danas, godinu i pol kasnije, Jenny i John su ponovno zajedno i jači nego ikada. Planiraju vjenčanje čim riješe papirologiju. "Znam da me više nikada neće prevariti," kaže Jenny, "Potpuno mu vjerujem".

John priznaje: "Shvaćam koliko sam sretan što imam Jenny. Bilo je to teško razdoblje, ali ona je ljubav mog života. Jedva čekam da postane moja supruga".

