Misli da suprug ima aferu s njenom 19-godišnjom nećakinjom: 'Ne mogu više ignorirati znakove'

Žena je ostala u nevjerici nakon što ju je ostavio muž jer je mislio da ga vara. Jedini razlog zbog kojeg je bio sumnjičav bio je taj što je pročitao nevinu poruku koju je dobila od prijateljice. Ipak postoji veliki zaplet, jer je to učinio tek nakon što ga je ona optužila da ima aferu s njezinom 19-godišnjom nećakinjom, prenosi Mirror.

Muž i žena bili su zajedno tri godine i nedavno su se preselili nakon što su usvojili njezinih pet nećakinja i nećaka, čiji su roditelji umrli. Prvi znak zbog kojeg je anonimna žena posumnjala u aferu bila je činjenica da su njezina nećakinja i suprug neprestano buljili jedno u drugo.

Svoju je zabrinutost iznijela na web stranicu zajednice roditelja Netmums gdje je podijelila svoje sumnje. 'Toliko sam ga dugo razmišljala, ali osjećaj nikako da nestane. Bila sam trudna s prvim djetetom kad sam primijetila grudnjak ispod kauča gdje on i ona provode većinu vremena', rekla je, 'Grudnjake nikad ne držimo u dnevnoj sobi, pa sam se pitala zašto je grudnjak završio tamo'.

'Zurenja, pogledi i njegovo širenje nogu i dodirivanje usana dok je izravno zurio u nju činili su me nelagodnom. Jednog dana, vidjela sam ga kako otvara vrata i dodiruje joj ruku, ali meni nikada nije otvorio vrata, nikada me nije tako dotaknuo, nikad mi nije rekao da me voli'. Objasnila je da iako se osjećala ludo jer je pomislila da bi učinili tako nešto, njen instinkt je rastao.

Pazila je na svaki detalj, kao na primjer da su se slučajno dotakli, što ju je samo dodatno zabrinulo. Članica grupe rekla je da je konačno odlučila to spomenuti jer se više nije mogla pretvarati. 'On je tip koji nikad ništa neće priznati, čak i ako ih uhvatim na djelu, on će naći izgovore', rekla je. 'Oboje su to zanijekali, ali sada znaju da gledam, pa pokušavaju to sakriti, ali i dalje rade istu stvar kada misle da ne gledam'.

Nakon što je rodila dvoje djece, platila vjenčanje, platila hipoteku i potrošila tisuće na održavanje kuće, osjećala se iskorišteno. Činjenica da ju je optužio za prevaru pogoršala je cijelu situaciju. Dodala je: 'Ostavio me i onda se vratio, rekavši da želi poraditi na našoj vezi. Osjećam se izgubljeno'.

Komentatori su se velikom većinom složili sa ženom kada je rekla da želi skinuti svog supruga s hipoteke i dodati svoju djecu kao korisnike. Mnogi su učinili korak dalje i rekli da bi ga trebala ostaviti zauvijek. 'Pokušava te otjerati jer zna da znaš i sve okreće kako bi te natjerao da preispituješ svoju stvarnost', napisao je jedan korisnik. 'Ostavi ga', jednostavno je netko drugi rekao. Treći je dodao: 'Zvuči kao narcisoidni poremećaj osobnosti'. Drugi joj je savjetovao da pozove policiju ako joj muž pravi probleme i odmah promijeni brave.

