Nije imala mjesta za sušilicu rublja u kući pa je smislila rješenje: ‘Ljudima je to čudno, ali funkcionira!’

Žena koja u svojoj kući nije imala mjesta za sušilicu rublja, zaprepastila je ljude kada je pokazala kako je riješila taj problem. Naime, Laura Williams odlučila je pohraniti sušilicu u svom vrtu - i to bi isprva moglo izgledati čudno, ali stručnjakinja za čišćenje inzistirala je na tome da joj to odgovara, piše The Sun.

Objavom na TikTok Laura je pokazala neobičnu postavu. "Sjećam se kad sam prvi put objavila video svoje sušilice rublja vani i ljudi nisu mogli vjerovati da ju držim vani."

Laura sprema stroj na određeno mjesto u vrtu koje može otvoriti kada joj je potrebno kako bi ga očistila i koristila. U snimci je objasnila da držanje sušilice rublja vani ima neke nedostatke, a jedan od njih je koliko je postala prljava tijekom zime. "Tijekom zime bili su potrebni veliki popravci, jedna vrata su pukla pa nam je voda stalno ulazila. Usput, ova sušilica je potpuno prastara, ali još uvijek radi tako da je sve u redu", objasnila je. Iako bi stvarna pomoćna prostorija s prostorom za sušilicu bila bolja ideja, to jednostavno nije realnost za Lauru, koja je rekla da jednostavno nema mjesta u kući.

Ipak, stručnjakinja za čišćenje rekla je da razmišlja o nadogradnji vanjske opreme. "Moram razmisliti o kupnji novog kontejnera za skladištenje, ili čak male šupe, ali jednostavno moramo raditi s onim što imamo u ovom trenutku", objasnila je. Laura je čak dodala nekoliko polica u spremnik za pohranu ostalih proizvoda za čišćenje kako bi oslobodila više dragocjenog prostora u svojoj kuhinji.

Ostali obožavatelji čišćenja bili su impresionirani njezinim postavom, a neki su čak rekli da im je to bolje nego da sušilicu drže unutra. Jedan je komentirao: "Radije bih imao sušilicu rublja vani nego riskirao da zapalim kuću, tako da mislim da je sve u redu." Druga se korisnica složila: "Uvijek sam imala perilicu i sušilicu vani u prostoru za skladištenje izvan kuće!" "A netko drugi je napisao: "Imam svoju u šupi! Ni ja nemam mjesta unutra, super izgleda."

Muškarac otkrio trik za perilicu posuđa pa izazvao burnu raspravu: 'Ovo uopće nema smisla'