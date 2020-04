Penis-maske govore više od riječi: Rasprodale se za samo sat vremena!

Bez obzira na širenje pandemije, mnoštvo Amerikanaca i dalje ignorira mjere kojih se građani trebaju držati, pa je tako jedna mama iz Utaha smislila svoj način kako da covidioti ostanu što dalje od nje. Sada se njezina 'metoda' prodaje 'kao luda', prenosi New York Post.



"Nikada nisam planirala prodavati maske", kaže Mindy Vincent, a svom sinu zahvaljuje na ideji da prodaje maske s crtežom penisa kako bi novac uplatila u svoju neprofitu organizaciju za smanjenje štete u Utahu.



Projekt 'Penis maske' se isplatio, a to potvrđuje činjenica da su maske prodane u samo sat vremena. Mindy kaže kako radi na novom setu s preostalom količinom tkanine. U četvrtak je postavila svoju ideju, #projectpenismask, na Facebook i prikupila 400.000 dijeljenja i 170.000 reakcija ljudi. "Kada mi netko kaže da mi maska ima crtež penisa dam im do znanja da je to moj način obrane od virusa i da su preblizu", napisala je Vincent.

Priču o maskama pogledajte u videu:

"Moj posao je pružanje usluge razmjene šprica i služim najugroženijim ljudima tako da sam morala zaštiti sebe i svoje osoblje."



Prve maske naručila je iz Kine koja najbrže dostavlja u Ameriku, a kada oni više nisu imali zalihe odlučila ih je početi proizvoditi i prodavati svoje na vlastitoj stranici za 20 dolara komad (oko 140 kuna).



Ljudi su na društvenim mrežama oduševljeni izgledom ovih maski, raspituju se gdje ih mogu nabaviti i može li napraviti iste s crtežom vagine i grudi.



"Oduševljena sam reakcijom i brojem ljudi koji su podijelili moju objavu. Mnogi danas nemaju smisla za humor, pa mi je drago vidjeti 170.000 reakcija na Facebooku na ovako nešto."