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Najpodcjenjenija vještina: Kako naučiti stvarno i aktivno slušati?

Aktivno slušanje glavna je vrlina dobrih komunikatora
Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
30.07.2026.
u 08:00
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Rastom popularnosti društvenih mreža, čiji dinamičan sadržaj plijeni našu pažnju tek nekoliko sekundi, sve više gubimo sposobnost zadržavanja fokusa na dužim i zahtjevnijim sadržajima te interakcijama licem u lice.

Društvene mreže na neki su način utjecale ne samo na našu koncentraciju nego i na sposobnost aktivnog slušanja. Ovu vještinu, nažalost, danas posjeduju rijetki, ali ona je iznimno važna. Iako većina ljudi vjeruje da aktivno sluša svog sugovornika, u praksi je često suprotno. Umjesto da s interesom slušamo što nam sugovornik ima za reći, često samo čekamo svoj red za govor.
Nicholas Balaisis, psiholog i psihoterapeut koji se fokusira na međuljudske odnose i komunikaciju, istaknuo je nekoliko važnih karakteristika koje je potrebno razviti kako bismo postali aktivni slušatelji i osobe kojima se drugi rado obraćaju za razgovor, prenosi Psychology Today.

Jedna od ključnih ideja jest da ne postoji samo jedan univerzalan način slušanja koji možemo primijeniti u svim situacijama i sa svim sugovornicima. Neki sugovornici su brzi, dinamični i međusobno gotovo sinkronizirani. U takvim situacijama ljudi često brzo odgovaraju, nadovezuju se i završavaju rečenice jedni drugima. Takva komunikacija može stvoriti osjećaj bliskosti jer daje dojam da sugovornici „isto razmišljaju”. S druge strane, postoje i sporiji razgovori u kojima se između odgovora ostavlja više prostora za razmišljanje. Iako takve pauze ponekad mogu djelovati neugodno, one često imaju važnu funkciju. Omogućuju dublje razumijevanje i emocionalnu obradu onoga što je rečeno.

Ponekad je potrebno dobro razmisliti i ne bojati se tišine ili pauza u govoru. Ovakav pristup posebno je koristan u osjetljivim situacijama, primjerice tijekom konflikta ili kada netko govori o nečemu emocionalno teškom. Pauza i promišljen odgovor mogu smiriti situaciju i pomoći drugoj osobi da se osjeti shvaćeno. U takvim trenucima cilj nije brzo reagirati, već pokazati da razmišljamo o onome što smo čuli. Sličan princip koristi se i u terapijskom radu, gdje tišina nije neugodna, nego korisna. Daje prostor osobi za razmišljanje i dublje razumijevanje.

S druge strane, u svakodnevnim, opuštenim razgovorima ljudi često očekuju brže reakcije. Brz odgovor može signalizirati zainteresiranost i angažiranost, dok preduge pauze mogu ostaviti dojam nezainteresiranosti. Zanimljivo je da ljudi često tumače brzinu odgovora kao znak volje. Ako netko odgovori odmah, doživljavamo ga kao otvorenog i spremnog na suradnju, a ako oklijeva, to možemo protumačiti kao nesigurnost ili odbijanje. Drugim riječima, brzina odgovora nosi emocionalnu poruku (entuzijazam vs ravnodušnost), a ne samo informaciju.

Jedan od najvećih problema u komunikaciji jest tzv. površno ili „lažno” slušanje. Do lažnog slušanja često dolazi zato što osobu ne čujemo dobro ili se ne možemo koncentrirati na ono što naš sugovornik govori. Lažno slušanje uključuje klimanje glavom, kratke odgovore te prividnu prisutnost i zainteresiranost za razgovor. Takav način komunikacije često dovodi do nesporazuma i osjećaja da nismo uistinu shvaćeni. Zato je važno biti mentalno prisutan u razgovoru, a ne samo fizički.

Glavna karakteristika dobrih komunikatora i slušatelja jest sposobnost prilagođavanja različitim situacijama i razgovorima. Ako je cilj povezivanje i dobra energija, brži ritam govora definitivno će vam pomoći u tome. Ako je cilj razumijevanje i rješavanje problema, sporiji i pažljiviji pristup daje bolje rezultate. Bitno je zapamtiti i da ljudi u razgovoru često više cijene toplinu i interes nego savršeno formulirane odgovore. Drugim riječima, nije presudno reći „savršenu” stvar, nego pokazati da nam je stalo. Biti dobar slušatelj ne znači samo šutjeti dok druga osoba govori. Riječ je o aktivnom procesu koji uključuje pažnju, prilagodbu i razumijevanje konteksta. Najbolji komunikatori i sugovornici nisu osobe koje uvijek znaju što točno treba reći, nego oni koji znaju aktivno slušati i koji su doista zainteresirani za svog sugovornika.

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