Zvijezda OnlyFansa otkrila najčudnije zahtjeve koje je dobila od klijenata: 'Platio je da me gleda kako jedem'

@blueeyedkaylajadee/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
29.04.2026.
u 22:00

Poznata australska seksualna radnica Kayla Jade, koja na društvenim mrežama ima više od tri milijuna pratitelja, povodom izlaska svoje autobiografije otkrila je neke od najčudnijih zahtjeva koje je primila tijekom karijere.

Kayla Jade, 31-godišnja zvijezda platforme OnlyFans i, kako sama kaže, "seksualna radnica s punom uslugom", odlučila je razbiti neke tabue i progovoriti o tajnama svog posla. U razgovoru za australske medije povodom izlaska njezine memoarske knjige "Call Girl Confidential", otkrila je da se među brojnim neobičnim iskustvima posebno ističe jedan fetiš. "Feederizam je definitivno više 'underground' perverzija jer očito nije za svakoga", izjavila je. Radi se o parafiliji u kojoj osoba, takozvani 'feeder', postiže seksualno zadovoljstvo gledajući drugu osobu dok se prejeda, često do točke neugode. Sve je, kaže, počelo prilično bezazleno. Klijent kojeg naziva 'feeder boy' ponudio joj je 500 dolara samo da se snimi kako jede paket popularnih Tim Tam keksa.

Nakon što je pristala, zahtjevi su poprimili mračniji ton. Klijent je od nje tražio da se udeblja isključivo za njega. "Nakon prvih nekoliko videa, počeo me tražiti da se važem prije i poslije jela te da snimam kako izbacujem i tresem trbuh", ispričala je Kayla. Iako je u početku pristajala, ubrzo je shvatila da se radi o "opasnoj igri", posebno za seksualne radnice s poviješću poremećaja u prehrani, što je bio i njezin slučaj, prenosi The Post. Kayla se, naime, u mladosti godinama borila s anoreksijom. "Postanete ovisni o novcu i pažnji, a onda se postavlja pitanje kada stati? Počela sam se pitati je li taj klijent rizičan. Koji je bio njegov krajnji cilj?", objasnila je razloge zbog kojih je na kraju odbila takve angažmane.

No, to nije jedino bizarno iskustvo. Drugi klijent, kojeg naziva Barry, postao je toliko opsjednut njezinom stražnjicom da ju je nagovorio na brazilsko podizanje stražnjice (BBL). Kada je zbog promjene životnog stila i vježbanja njezina stražnjica promijenila veličinu, klijent je poslao "paničnu" i "uznemirenu" poruku. Čak joj je ponudio 1000 dolara da se podvrgne još jednoj operaciji, što je zanemariv iznos u usporedbi sa stvarnom cijenom zahvata u Australiji, koja se penje i do 40.000 dolara. "Definitivno sam izgubila neke klijente zbog ovakvih stvari", priznaje Kayla, dodajući kako svatko ima svoje preferencije i da je nemoguće svima udovoljiti.

Unatoč ovakvim iskustvima, Kayla Jade postala je internetski fenomen. Ova majka s Gold Coasta izgradila je golemu bazu pratitelja, s više od tri milijuna ljudi na TikToku i Instagramu, a najveće iznenađenje je što njezinu publiku većinom čine - žene. Svojim "storytime" videima, u kojima na opušten i nerijetko duhovit način prepričava dogodovštine s klijentima, privukla je žensku publiku koja, kako kaže, "živi život kroz njezine priče". Njezin stil je takav da i najeksplicitnije situacije uspijeva ispričati na način koji je gotovo primjeren za širu publiku, izbjegavajući vulgarnost i fokusirajući se na anegdote i međuljudske odnose, ma koliko oni bili neobični.

Prije ulaska u svijet zabave za odrasle, Kayla je radila kao osobna trenerica. Put ju je prvo odveo na popularne pretplatničke stranice, da bi se 2023. godine odlučila za pružanje seksualnih usluga. U svojim videima često ističe kako je posao učinio financijski neovisnom i omogućio joj da kupi obiteljsku kuću, no svjesna je da njezina priča o uspjehu nije pravilo. Kritičari upozoravaju da njezin glamurozan prikaz može stvoriti pogrešnu sliku o industriji koja je za mnoge izuzetno opasna i traumatična. Procjenjuje se da je čak 99 posto seksualnih radnica u Australiji doživjelo neku vrstu traume zbog posla, a Kayla je i sama prošla kroz pakao tijekom prve BBL operacije u Turskoj, nakon koje je, kako tvrdi, "skoro umrla".

Dok jedni hvale njezinu otvorenost i trud da destigmatizira seksualni rad, drugi je optužuju da "uljepšava" stvarnost i pretvara tuđe fetiše u zabavu za mase, potencijalno ugrožavajući druge radnice. Neki tvrde da je ona više influencerica nego tipična seksualna radnica te da svoju slavu koristi kako bi si osigurala tranziciju u neku drugu karijeru. Kayla, s druge strane, tvrdi da samo želi biti autentična i stvoriti platformu na kojoj se žene mogu povezati i razgovarati o svemu, od njege kože do najintimnijih iskustava. Svojim pričama, bez obzira na kontroverze, uspjela je postići ono što rijetkima polazi za rukom: pokrenula je javni razgovor o jednoj od posljednjih tabu tema modernog društva.
