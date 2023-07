Mama podijelila koristan trik s kojim će dijete zavoljeti pranje zuba: ‘Više nema plakanja!'

Roditeljstvo je jako lijepo, ali je također daleko od lakog. No, jedna majka tvrdi da je "shvatila šifru" kako natjerati svoje dijete da uživa u pranju zubića. Kako piše Mirror, objasnila je kako njezin dvogodišnjak prije vrištao čim bi vidio četkicu za zube, ali sada se veseli dvominutnom ribanju. Obraćajući se Redditu, rekla je: "Mrzi da mu se normalno peru zubi. Do te mjere da ga moram držati većinu vremena dok on vrišti."

Dodaje da je pokušala gotovo sve kako bi ga natjerala da uživa u tome. Tako je jednu večer pomislila da upotrijebi dvije četkice odjednom kako bi poboljšala četkanje, budući da inače jedva može uopće ući četkicom u njegova usta i očistiti zubiće. Stavljajući dvije četkice jednu uz drugu, ne samo da je prepolovila vrijeme koje je provodi perući zube, već je to i pretvorila u 'zabavnu igru'.

VEZANI ČLANCI:

"Moj mali sin iz nekog razloga uživa u tome. Još uvijek vrišti kad je u pitanju samo jedna četkica za zube, ali dopustit će mi da koristim dvije četkice odjednom", dodala je.

Zahvalan na savjetu, jedan je roditelj komentirao: "Ovo bi mi moglo promijeniti život." Druga je korisnica napisala: "Mi također radimo ovo, ali on drži jednu, a ja drugu četkicu. On može odabrati koju drži." Jedna mama imala je nešto drugačiji savjet. "Također prvo operemo zube jednoj od njezinih plišanih životinja. To ju nasmijava i onda mi obično dopusti da četkam njene zubiće. Strategija funkcionira već oko šest mjeseci."

To je potaknulo druge roditelje da podijele metode koje su im uspjele, a mnogi su rekli da koriste glazbu kako bi iskustvo učinili uzbudljivijim. Jedan korisnik je napisao: "Puštam pjesmu Elmo brushing teeth na YouTubeu. Za sada je to spas." Drugi korisnik je dodao: "Električna četkica za zube koja svijetli. Sada moj mališan obožava prati zube." Treći prijedlog je glasio: "Trik koji je uvjerio moju kćer je: 'O ne, moramo izbaciti šećerne bube!' Njoj je to smiješno i dopušta nam da 'idemo u lov' na šećerne bube u njezinim ustima."

Mama koja ne razlikuje svoje blizanke osmislila super trik: 'Ovo funkcionira odlično'