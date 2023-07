Mama na forumu ispričala kako je sinu (16) za kaznu skinula vrata od sobe: 'Jesam li pretjerala?'

Tinejdžerske su godine razdoblje u kojem vjerojatno najviše cijenimo i čuvamo svoju privatnost, no ako roditelji posumnjaju da radimo nešto što ne bismo trebali, znaju se za naše dobro umiješati. A to je; i malo više; napravila i anonimna mama koja je svoju priču podijelila na Redditu gdje ju je većina drugih korisnika podržala. "Moj sin Ryan ima 16 godina, a živimo u staroj kući.u kojoj brave na vratima služe samo 'za ukras', pa ih u zadnje vrijeme polako mijenjamo, s tim da već dosta dugo tražimo odgovarajuće. Ako ih ne nađemo, morati ćemo mijenjati sva vrata, za što trenutno nemamo novca", napisala je. "Vrata mog sina obično su zaključana; slučajno ili zato što želi privatnost, što je u redu i s čim do sada nismo imali problema. Ja obično prije spavanja provjeravam djecu, a ako su njegova vrata zaključana, samo mu ispred njih poželim laku noć. Sinoć su mu vrata bila otvorena ali je puštao glazbu, a budući da je već bilo kasno, rekla sam mu da stiša, no nije odgovarao pa sam pokucala", piše mama.

"Kucam ja tako, kucam, a nitko ne odgovara. Nazovem ga i dobijem govornu poštu, te u tom trenu već počinjem paničariti, misleći da je Ryan nekako udario glavom ili nešto slično i da je u nesvijesti. Još uvijek ne odgovara pa suprug i ja skidamo vrata s okvira i vidimo da nije u svojoj sobi", kaže mama koja je tada shvatila da se tinejdžer iskrao na tulum na koji su mu ranije te večeri zabranili ići, a kući se vratio tek oko četiri ujutro.

"Za kaznu su njegova vrata ostala skinuta... I tako će ostati dok ne dobije nova vrata, za otprilike dva tjedna. Ta će vrata imati normalnu bravu na kvaku. Suprug i ja se slažemo oko ove kazne, ali je on to ispričao i svom prijatelju koji me sada zove samo da mi kaže kako sam grozna majka... Inače, da se može samo bih mu skinula bravu da se ne zaključava, no ona je ugrađena u vrata i trebalo bi je doslovno rezati pa je skidanje vrata bilo logično. A premda će se nekima takva kazna vjerojatno činiti drastičnom, većina je Reddit korisnika podržala njenu odluku.

"On se iskrao iz kuće i otišao negdje gdje nije smio, a to nije mala stvar!", napisao je jedan od njih, dodavši: "U konačnici ste vi i suprug odgovorni za postupke i sigurnost svog sina, a ja se ne bih pouzdao u to da će 16-godišnjak donositi ispravne odluke misleći pritom i o dugoročnim posljedicama".

"Svejedno, dijete zaslužuje malo privatnosti. Ja bih pokušala naći kompromis, stavila bih na primjer zavjesu na mjesto vrata na dva tjedna, da mu ostane barem iluzija neke privatnosti", komentirala je korisnica, a mnogi su se s njom složili. "Mislim da je dovoljno oduzeti mu mogućnost zaključavanja vrata, ne treba mu nužno oduzeti i privatnost, to je pretjerana reakcija", komentirao je drugi,

"Još uvijek ste njegov zakonski skrbnik i imate odgovornost osigurati mu sigurnost, a iako se osobno ne slažem potpuno sa uklanjanjem vrata, razumijem da je to privremeno rješenje, dok ne dobijete vrata s normalnom bravom. Iskreno, ne mislim da je kazna nerazumna i trebala bi ga naučiti lekciju o iskradanju i dolascima kući u četiri ujutro, što je pretjerano kad ti je 16 godina. . Može biti sretan što niste, kada ste vidjeli da nije u sobi, zvali policiju da prijavite nestanak", zaključila je jedna korisnica.