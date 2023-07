15 godina je u braku i nikada nije upoznala muževe roditelje: 'Odbijam to'

Kad se s nekim vjenčate, obično postajete dio njegove obitelji. Njihovi roditelji postaju vaša tazbina, a čak i oni koji ne uživaju osobito u susretu s njima obično to čine za velike prigode poput Božića i rođendana. No, jedna je žena 15 godina izbjegavala upoznati suprugovu obitelj, nije čak ni razgovarala s njima putem videochata – iako to njezin partner želi, ona to odbija, prenosi Mirror.

U nedavnom postu na roditeljskom forumu Mumsnet, žena je objasnila: 'Nikad nisam upoznala niti se pojavila na video chatu sa svojom tazbinom'. Pojašnjavajući, dodala je da se zapravo pojavila na video chatu kako bi jednom rekla 'zdravo' muževoj mami, prije nego što je nestala. Nastavila je: 'Također su svjedočili situaciji kada sam pokušavala proći, a da me nitko ne primijeti, hodajući na koljenima'.

Kako kaže anonimka, to do sada nije bilo problema u njihovoj vezi, jer kada su je tražili da se vide, njen suprug je uvijek izmišljao izgovor. Međutim, u posljednje vrijeme njegova braća i sestre uporno je žele upoznati ili barem vidjeti neku njenu fotografiju. Dodala je: 'Do sada sam odbijala'.

Sada je njezin suprug rekao da je vrijeme da razgovara s njima kako bi spriječio svoju braću i sestre da tako često šalju poruke o tome, ali ona to ne želi. Dodala je: 'Mrzim se pojavljivati ​​na ovakvim događanjima i ne bih imala pojma što bih rekla. Osjećam da činjenica da je prošlo tako dugo samo čini još čudnijim da odjednom odlučim razgovarati s njima'.

Žena je pitala kolege korisnike foruma je li bila 'nerazumna'- i pokazalo se da većina misli jest. Jedna korisnica je napisala: 'Da, stvarno si čudna', dok je druga dodala: 'Da, ti si najnerazumnija od svih nerazumnih ljudi na nerazuman dan u nerazumnoj zemlji'. Treća je komentirala: '15 godina i nikad ih nisi pozdravila? Meni je to čudno. Čini se prirodnim predstaviti se i potruditi se biti dio obitelji svog muža'.

