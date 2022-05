Majku osudili na društvenim mrežama jer je svojoj jednogodišnjoj bebi stavila privremene tetovaže: 'Ti si loša majka!'

Majku koja obožava tetovaže osudili su na društvenim mrežama jer je na svoje jednogodišnje dijete stavila privremene tetovaže. Shamekia je dizajnerica koja ima brojne tetovaže po tijelu, a svome sinu Treylinu ih je počela stavljati kad je imao samo šest mjeseci, piše Daily Mail.

Često ga od glave do pete pokriva privremenim tetovažama, a dječak ih najviše ima na trbuhu, rukama, leđima i nogama. Njegove slike voli često dijeliti na društvenim mrežama.

- Dobivam mnogo negativnih reakcija, a ljudi kažu da odgajam sina kao nasilnika ili mafijaša jer nisu navikli vidjeti bebu s tetovažama. Kada sam bila trudna osam mjeseci, imala sam snimanje u jednom salonu za tetoviranje, a ljudi su me počeli maltretirati čim sam to objavila na društvene mreže. Rekli su mi da će se moje dijete roditi s cijelom hrpom tetovaža i da će dobiti otrov u kožu - rekla je Shamekia.

Otkad su joj počeli pisati ružne komentare za sina, jako se loše osjeća. Ne želi da ljudi misle da je loša majka i da ju nazivaju raznim pogrdnim imenima. No, dodaje da svejedno neće prestati jer je njoj to 'cool'.

Foto: Instagram

- Ako nekoga osuđujete na temelju videa od 30 sekundi, to je vaša stvar, ali ono što kažete ili mislite o nekome neće odrediti što će on biti u budućnosti - dodala je.

Kaže da Treylin obožava privremene tetovaže, a ima i svoju garderobu koja je do vrha ispunjena odjevnim kombinacijama za mališana, kao i preko 150 pari tenisica. Njezina obitelj u početku je bila protiv tetovaža na dječaku, no kasnije su vidjeli da to može biti i nešto pozitivno za njih oboje, pa su im sada velika podrška.

- Smatram da sam sjajna mama i sve što želim biti je osoba kojoj se djeca uvijek mogu obratiti i njihova najbolja prijateljica - zaključila je.

