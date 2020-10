Majka i sin oduševljavaju ljude svojim jedinstvenim izgledom: Zbog rijetkog stanja oboje imaju plavo - smeđe oči

Elizabeth Tyler (35) i njezin jednogodišnji sin Liam Mexus oboje imaju heterokromiju - različite boje očiju koje nastaju zbog manjka ili viška melanina prisutnog u šarenici oka. Zbog ovog rijetkog stanja njih dvoje izgledaju zaista jedinstveno. Majka Elizabeth, inače vlasnica tvrtke i influencerica, na oba oka ima dvije boje - smeđu i plavu, dok je sinu Liamu jedno oko potpuno plavo, a drugo također šareno, prenosi metro.co.uk.

Heterokromija je nasljedna, pa tako i Elizabethin otac, braća i sestre također imaju ovu upadljivu fizičku karakteristiku. Ipak, od njezinih petero djece samo je Liam naslijedio takve oči.



- Volim svoje oči jer su jedinstvene. U redu je biti drugačiji - rekla je Elizabeth.



Elizabeth znatiželjni sljedbenici na Instagramu često postavljaju pitanja o njenom stanju ispod fotografija koje objavljuje. Dok ju danas svi obasipaju komplimentima, u tinejdžerskim danima doživljavala je ružne komentare i podsmijavanje.

- Često su me maltretirali tijekom odrastanja, to je bio normalan dio mog života. rekla je Elizabeth. - Moje su oči bile uobičajena tema koja je zanimala ljude koji prije nisu imali prilike vidjeti tako nešto. -



- Društvene mreže oslobodile su me straha i neugodnosti zbog mog izgleda i drago mi je što mogu pomoći drugima koji se bore s maltretiranjem okoline - objašnjava.

Uspješni Leo sa samo 14 godina otvorio je vlastitu tvrtku: