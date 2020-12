'Ljudi mi govore da sam živa Barbie lutka, ali ja ne vidim sličnosti! To mi je najveći kompliment'

Elizabeth Smith (20) iz Edinburgha poznata je po svojoj velikoj plavoj kosi, malenoj građi i ručno izrađenoj odjeći, odnosno po svemu što podsjeća na poznatu Barbie lutku. Njezin raskošan život mnoge je podsjetio na život te popularne lutke, iako Elizabeth ne vidi te sličnosti, kako prenosi Metro.

- Ljudi mi govore da sam živuća Barbie lutka. Iako ne vidim sličnosti, smatram to komplimentom. Mislim da je to zbog moje velike kose i šminke. Dobivam puno komplimenta na kosu i žene me uvijek pitaju kako je napravim tako velikom, ali stvar je samo u obrnutom češljanju - ispričala je.

Elizabeth je otkrila kako se ona zapravo ugleda na njezinu majku, Louise Young, a zbog njezine ljubavi prema šopingu, svaki tjedan ima novu odjeću. Najviše kupuje dizajnerske marke, a u svom ormaru ima čak 40 pari dizajnerskih cipela i 18 torba.

- Najveći interes u životu mi je moda, to je moj hobi i uvijek se osjećam odlično kada nosim najdraže komade. Komplimenti na moju odjeću samo mi daju dodatnu motivaciju da se ljepše oblačim - objasnila je.

Elizabeth također dizajnira vlastitu odjeću, najviše haljine koje onda da izraditi za posebna događanja. - Ako se mučim s pronalaskom nekog komada, uvijek ću ga dizajnirati s krojačicom kako bih uvijek mogla nositi ono što stvarno želim - otkrila je.

