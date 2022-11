Ljubiteljica fitnessa pokazala vježbe, a svi se usredotočili na njen outfit: "Skini taj topić i obuci nešto normalno!"

Tiktokerica Kayla Kaukola redovito za svojih 45.100 TikTok pratitelja objavljuje fitness videa i vježbe, obično odjevena u biciklističke tajice i topić bez naramenica, a nedavno ju je naljutila molba onih koji je gledaju da 'obuče nešto pristojnije'.

Kad je prije par dana svoje pratitelje pozvala da se znoje skupa s njom, mnogi su se umjesto na vježbanje koncentrirali na njen uski 'bandeau' sportski grudnjak koji, kažu, otkriva previše.

Jeste li među njima? Ovo su horoskopski znakovi koji se zaljubljuju `na prvu'

- Skini to, obuci 'normalnu' majicu - pisali su joj u komentarima, a ona im je odmah odgovorila da bi 'radije umrla nego se presvukla'.

To naravno nije bilo dovoljno da ušutka sve 'hejtere' koji su nastavili:

“Zašto se jednostavno ne obučete prikladno? Zašto skromnost više nije vrlina?", napisala je jedna korisnica, a prenosi NY Post.

"Htjela bih vježbati ali mi je iskreno neugodno te gledati", dodala je druga.

“Ostaje li taj top na mjestu kad dignete ruke? Čini mi se da bih ga stalno morala popravljati", pitala je treća.

"Treba ga često popravljati ali meni ne smeta", spremno je odgovorila Kaukola, no ni to nije bilo dovoljno pa su tiktokeri nastavili...

"Nije me briga što nosiš, ali kako ti to drži grudi?", pitala je jedna pratiteljica, no bilo je i onih koji su zaljubljenicu u fitness podržali.

"Neka se samo ljute i pišu da je ovo javni prostor, tvoj topić čak ništa ni ne otkriva", primijetila je druga.

"Pokriva više od normalnog sportskog grudnjaka", složila se treća.

Tetovirao' svoju četverogodišnju kćer pa šokirao mnoge: ‘Nije briga što me kritiziraju'