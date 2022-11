Tattoo majstor ju upozorio da ne tetovira unutarnju usnu, no nije ga poslušala: ‘Mislila sam da će izgledati super'

Ako se odlučite na tetovažu, ne samo da želite da izgledate točno onako kako ste zamislili, već očekujete i da će trajati zauvijek. No, jedna žena na Tik Toku je ispričala što se dogodilo kada je tetovirala usne, a to sigurno nije bilo ono što je očekivala, piše The Sun.

Tetovaže su `modni hit`, ali ove s kanom će vas oduševiti!

Eleanor, pod korisničkim imenom @eloutandabout, otkrila je da je željela napraviti tetovažu na unutarnjoj usnici, iako ju je njezin tattoo majstor upozorio da to ne učini. No, Eleanor je silno željela napraviti svoju šaljivu tetovažu, pa nikako nije htjela odustati od te ideje. Ubrzo nakon toga shvatila je da je vjerojatno trebala poslušati stručnjaka.

- Ovo je ili znak da ne napravite tetovažu na ovom mjestu, ili utješni video koji vam pokazuje da će vaša loša odluka izblijediti - pisalo je u naslovu videa.

Eleanor je otkrila da je tattoo umjetniku rekla da želi tu tetovažu, na što joj je on rekao da joj ne bi to preporučio, jer na tom mjestu tetovaža ne traje baš dugo i obično potpuno ili djelomično izblijedi. No, ona je ustrajala pa je on to ipak učinio.

Zatim u videu vidimo kako Eleanor pokazuje svoju svježu tetovažu, koja sadrži riječ 'Tequila?' na njezinoj unutarnjoj usnici. No, nakon toga je u videu pokazala stanje tetovaže nakon nekog vremena, gdje se može uočiti kako je tetovaža jedva vidljiva. Iako nije potvrdila koliko dugo je trebalo da njezina tetovaža izblijedi, možemo vidjeti da je zaista vrlo blijeda i da su joj ostale samo male, neprepoznatljive oznake na usnama.

Njezin video očito je nasmijao mnoge jer je brzo prikupio gotovo milijun pregleda. Neki korisnici ispričali su i svoja iskustva s tetovažama na tom mjestu.

- Presmiješno. Moja je izblijedjela i ostalo je samo jedno slovo koje se drži već osam godina - napisala je jedna korisnica.

"Ja sam svoju radila prije dvije godine i sada su mi ostala samo dva slova", komentirala je druga, a treća je dodala: "Ja obožavam svoju tetovažu i svakih nekoliko mjeseci ju doradim."

'Tetovirao' svoju četverogodišnju kćer pa šokirao mnoge: ‘Nije briga što me kritiziraju'