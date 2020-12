Liječnici ukrasili drvca po bolnicama u stilu 2020.: Umjesto ukrasa koristili maske i dezinfekcijska sredstva

Američki su liječnici i drugo medicinsko osoblje osmislili način za obilježiti posebnost Božića u vrijeme koronavirusa: drvca po bolnicama i Hitnim službama ukrasili su sa sredstvima za dezinfekciju, maskama i drugom opremom za zaštitu od virusa - a 'korona ukrašavanje' postalo je hit na društvenim mrežama.

- Ukrasi na mom božićnom drvcu čine me sretnim - napisao je jedan student medicine kraj Facebook fotografije svog 'zimzelenog liječnika s Hitne', drvca sa štitnikom i rukavicama, punom opremom za zaštitu od virusa.

Kako piše New York Post, svoju je dekoraciju podijelio i jedan pulmolog iz bolnice Johns Hopkins koji je na Twitter pokazao kako se jelke i borovi ukrašavaju u njegovoj bolnici. - Valjda će me sačuvati od koronavirusa - napisao je.

On the first day of #Christmas , my true love gave to me: appropriate PPE on a Christmas tree. Perhaps this will keep me Covid-Free.



Američki liječnici inče nisu jedini koje je zahvatio ovaj trend 'Covid ukrašavanja'. Djelatnici jedne britanske Hitne službe svoje su drvce ukrasili uglavnom toaletnim papirom, a umjesto kuglica na njemu se našlo i nekoliko jednokratnih maski i rukavica.

I premda je nekolicina korisnika na društvenim mrežama medicinarima prigovorila što se 'razbacuju sa zaštitnom opremom dok vlada nestašica iste', većina ljudi ovu praksu vidi kao bezopasan način da se liječnici i medicinsko osoblje barem malo zabave dok dežuraju na 'prvim crtama bojišnice.'

- Jutros smo na radiju čuli za ovo pa smo od upravitelja bolnice tražili da stavi fotku našeg - napisali su britanski liječnici iz Kent Central Ambulance Service kraj fotke 'Covid bora' iz njihove bolnice.

We were intrigued when we heard about a #PPE decorated #Christmas tree on @BBCRadio1Offici this morning, so we asked Managing Director, Nigel for a photo. Here it is in all its glory, the Kent Central Ambulance Service tree!



What will you be doing differently this year? pic.twitter.com/crNtmChIuD