Liječnici kažu da su ovo 4 najčešće zablude o 'hormonu spavanja' melatoninu

Melatonin je hormon koji stvara epifiza, mala žlijezda u sredini mozga i za koji se već dugo zna da regulira spavanje, odnosno dnevno-noćni ritam, te da njegovo izlučivanje ovisi o izmjenjivanju dana i noći. Melatonin se naime luči samo preko noći dok je mrak, ali će njegovo lučenje potaknuti i boravak na sunčevom svijetlu preko dana. Da bi se melatonin počeo proizvoditi, mozak mora dobiti informaciju da je dan gotov i da je počela noć, a za one koji se muče sa spavanjem i kojima manjka, melatonin se može uzimati i kao dodatak prehrani. Inače, brojna znanstvena istraživanja potvrđuju da on u tijelu igra bitnu ulogu najjačeg antioksidanta koji djeluje protiv slobodnih radikala.

Često se kao dodatak prehrani melatonin uzima zbog jat laga; poremećaja sna nakon leta zrakoplovom i prelaska iz jedne vremenske zone u drugu). U slučaju putovanja, treba ga se uzimati nakon dolaska na odredište, a nikako prije. Mnoge osobe koje imaju problema sa spavanjem imaju nisku razinu melatonina i smatra se da bi im njegov dodatak kao suplemenata mogao pomoći da lakše utonu u san i bolje ili duže spavaju. Također, melatonin se koristi za depresiju, kroničnu bol, demenciju i mnoga druga stanja, ali za njegovu djelotvornost kod većine tih upotreba još nema snažnih dokaza, a ako imate problema sa spavanjem i htjeli biste ga uzimati, prvo pročitajte ove najčešće zablude oko melatonina:

1. Melatonin je suplement za bolji san: Iako se sve više koristi u obliku dodatka prehrani, melatonin je hormon koji tijelo samo proizvodi. Ako ga želite nadoknaditi, možete ga uzeti kao dodatak prehrani, a za maksimalnu učinkovitost ga uzmite 30 minuta prije spavanja. S druge strane, ako ga koristite za regulaciju cirkadijalnog ritma i uspostavljanje redovitijeg rasporeda spavanja, trebali biste ga uzeti oko 2-3 sata prije odlaska na spavanje. Melatonin se može uzimati u dozama od 0,5-10 mg dnevno do tri sata prije spavanja, iako je najbolje slijediti preporučenu dozu proizvođača.

2. Melatonin pomaže u kvaliteti sna: Možda mislite da bi melatonin, budući da tijelu signalizira da je vrijeme za spavanje, poboljšao i ukupnu kvalitetu sna, no prema liječniku funkcionalne medicine dr. Franku Lipmanu, mnogo je prikladniji za privremeno vraćanje rasporeda spavanja/cirkadijalnog ritma. Postoje samo neki ograničeni dokazi da, kada ga se uzima tijekom duljih vremenskih razdoblja, donekle poboljšava i kvalitetu spavanja.

3. Sigurno ga je uzimati u velikim količinama: Liječnica za poremećaje spavanja i autorica Ženskog vodiča za prevladavanje nesanice dr. Shelby Harris kaže da je melatonin najbolje konzumirati u malim dozama ( 0,5 miligrama do 1 miligrama). "Ako navečer da zaspite uzimate više od 3 do 5 miligrama, melatonin vjerojatno nije ono što vam treba jer nema podataka koji upućuju na to da je više od 1 miligrama indicirano za probleme sa spavanjem ”, objasnila je za Mind Body Green. Povrh toga, kaže, uzimanje melatonina u višim dozama, može biti povezano s neželjenim fenomenima desenzibilizacije, kao što su noćne more, omamljenost i glavobolje".

4. Melatonin nema nuspojava: To što ga naše tijelo prirodno proizvodi ne znači da melatonin kao dodatak dolazi bez nuspojava, kada ga se konzumira kao sredstvo za spavanje. Budući da je melatonin hormon, može utjecati i na ostale hormone pa će uzimanje velikih količina - mnogi ljudi uzimaju 3 do 5 miligrama prije spavanja - s vremenom utjecati i na vaše hormone i smanjiti sposobnost tijela da samo stvara melatonin. Nadalje, istraživanje je pokazalo da, iako su obično blage, povremene se zbog dodatka melatonina javljaju određene nuspojave poput glavobolja, mučnina i vrtoglavica, a prema nekim istraživanjima uzimanje visokih doza tijekom većeg vremenskog perioda može iz tijela potisnuti reproduktivne hormone poput estrogena i testosterona.

