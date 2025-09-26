Kupili staru kuću pa dobili pismo misterioznog bivšeg vlasnika: 'Otkrio nam je nevjerojatnu tajnu'

Courtney i Matt, par miljenijalaca, oduševio je korisnike društvenim mreža video zapisima u kojima otkrivaju tajne sobe, skrovišta i skrivene pretince u svojoj 130 godina staroj kući. Pronašli su ih zahvaljujući jezivoj, neočekivanoj poruci 'posljednjeg preživjelog člana' obitelji koja je nekad posjedovala imanje, prenosi NY Post. 'Dobili smo pismo adresirano na „kupca“', objasnila je Courtney u svom viralnom TikTok videu, dodajući da je stiglo iz Kanade. 'U pismu piše: „Dopustite da se predstavim. Ja sam posljednji preživjeli član obitelji Madison koja je nekada bila vlasnik kuće i odrastao sam u njoj. Želio bih vam reći nešto o tajnim sobama i još ponešto što vam možda nisu rekli kad ste je kupili.“'

Lokacija njihova doma nije otkrivena, a par nije podijelio ni detalje o obitelji Madison. No, u snimci koja je prikupila više od 1,5 milijuna pregleda, Courtney i Matt provode gledatelje kroz svoju raskošnu viktorijansku kuću, kupljenu od povijesnog društva, i otkrivaju njezine skrivene detalje. Prvo su naišli na tajni ormarić za alkohol iznad kamina u prednjem salonu. Iza kliznog, zrcalnog panela nalazilo se pravo blago – neotvorene boce francuskog rosé vina iz 1970., cabernet sauvignona iz 1989. te stari bourbon, piva i cream sherry pića.

Zatim su, prema uputama iz pisma, pronašli tajnu sobu u kupaonici, nasuprot vrata u zidu. Ispostavilo se da je riječ o uskom, jezivom tavanskom prostoru, a ne o sobi. 'Vjerojatno je nekad ovdje bila soba', rekla je Courtney, 'ali sada je to samo sablasno potkrovlje.' Unatoč tome, otkrili su malena zaključana vrata nasuprot WC-a koja su vodila u veliki prostor za spremanje. 'Ogromna prostorija!' uzviknula je Courtney. 'Još ne znamo kako ćemo je koristiti, ali zasad je baš fora.'

TikTok publika bila je oduševljena. 'Obožavam vašu kuću! Ovo nalikuje na potragu za blagom!' komentirao je jedan gledatelj. 'Ovo je moj san! Tako sam ljubomoran!' dodao je drugi. 'Nevjerojatno je da vam je bivši vlasnik poslao pismo o kući', napisao je treći.

Courtney i Matt u drugim objavama pokazuju i stari namještaj te sitnice koje su pronašli, među njima i glazbenu kutiju koja svira jezivu verziju svadbenog marša. 'Bože moj!' povikala je Courtney u videu koji je skupio 1,2 milijuna pregleda. 'Svaki dan novo blago.'