Kum na vjenčanju priznao da je zaljubljen u mladenku: ‘Sada smo u braku!’

Možete li zamisliti vjenčanje na kojemu kum 'ukrade' mladenku mladoženji? Pa, takav je bio slučaj s Desiree White (32), koja se naposljetku razvela od supruga kako bi se udala za svog dugogodišnjeg prijatelja i kuma na njezinu vjenčanju, Bryanta, nakon što joj je priznao svoju beskrajnu ljubav dok je držao govor, piše NY Post.

- Sjećam se prvog trenutka kada sam vidio Desiree. Zaljubio sam se u nju i znao sam da mora biti moja. Odmah sam pomislio kako je ona najljepša osoba koju sam ikada vidio u svom životu. Tada sam saznao da već ima dečka i znao sam da moram pronaći način da je dobijem, ali onda sam upoznao i njezinog dečka i postali smo prijatelji. Volim vas oboje i čestitam - rekao je Bryant na vjenčanju, a u sali je tada zavladala neugodna tišina.

Desiree je priznala da je bila zbunjena Bryantovim priznanjem, ponajviše zbog toga što njihovo dugogodišnje prijateljstvo nikada nije krenulo ni u kakvom drugom smjeru osim toga.

- Bryant i moj bivši suprug postali su najbolji prijatelji kada su se upoznali i sve su radili zajedno. Ja sam njemu stalno namještala spojeve i bila sam na nekim dvostrukim spojevima s njim. Nikada mi nije palo napamet imati s njim nešto više od prijateljstva - rekla je, inzistirajući na tome da nije gajila nikakve romantične osjećaje prema svom sadašnjem suprugu tijekom godina njihova odrastanja.

Te iste večeri vjenčanja, Desiree je zaplesala s Bryantom. Dok su plesali, Bryant ju je pitao zašto mu nikada nije dala priliku, no ona je tada mislila da se samo napio i da nije znao što govori. Međutim, kad se njezin brak nakon godinu dana počeo polako raspadati jer je njen muž usvojio potpuno drugačije navike, njezin odnos s Bryantom je iz prijateljskog prešao u ljubavni.

- Kada smo bivši i ja prekinuli i razveli se, pala sam u depresiju i zatvorila sam se od svih. No, Bryant mi nije dao da se maknem od njega. Stalno je bio uz mene i tješio me, a u jednom trenutku me, na moje veliko iznenađenje, i poljubio. Došlo je niotkuda. Kada me poljubio, nisam se izmaknula, a onda sam mu uzvratila. Bila sam šokirana što je to bio dobar poljubac. Osjećala sam se dobro i prirodno - ispričala je.

Nakon godinu dana njihove veze zatrudnjela je s njihovim prvim sinom Sawyerom, koji sada ima devet godina, a par se vjenčao 2012. Danas imaju četvero djece i vrlo su sretni.

