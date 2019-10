Kraševa slastica koju obožava Ivan Rakitić

Obiteljska miljenica. Tako Kraš od milja naziva Domaćicu, jedan od svojih najpoznatijih proizvoda koji je najdraža slastica mnogih još od 1957. godine. Upravo zbog činjenice da je taj slatki zalogaj već desetljećima u Hrvatskoj sinonim za vesela druženja u obiteljskom domu, iz Kraša su ponosni na takav imidž Domaćice.

– Postoje određene stvari koje nas sve vežu za djetinjstvo, obiteljska druženja i vikende provedene kod bake te na sam spomen u nama bude osjećaj nostalgije i topline. Takvi najljepši trenuci najčešće se vežu uz druženja koja uvijek iznova povezuju ljude. Jedna od takvih slatkih i nostalgičnih poveznica zasigurno su Domaćice, koje je svatko barem jednom imao na svojoj polici sa slasticama – poručuje Kraš koji je s Domaćicom pogodio jednostavan, a ukusan recept za uspjeh. Točno 77 posto prhkog, čajnog peciva preliven s 23 posto Kraševe čokolade kombinacija je koja osvaja od sredine prošlog stoljeća, dok podaci o recepturi Domaćice sežu čak u dvadesete godine 20. stoljeća.

Iako je Domaćica prije dvije godine proslavila okrugli 60. rođendan i dalje se trudi ostati kreativna, inovativna i zanimljiva, pa je od 2010. na tržište plasirano više novih okusa Domaćice, a pritom je zadržala svoj prepoznatljiv izgled s pet reljefnih zaštićenih oblika, kao jedan od zaštitnih znakova i nositelja Kraševa imidža. Uz Domaćicu original, uvedeni su razni okusi, a najnoviji koji je tek predstavljen jest Domaćica Extra Choco.

Foto: Getty Images

To je najčokoladnije izdanje ove slastice do sada u kojem je Domaćica potpuno prelivena ukusnom tamnom čokoladom. Do sada je već oduševila Domaćica tamna, odnosno čajno pecivo s tamnom čokoladom, Domaćica Tropicana s okusom tropskog voća, Domaćica kokos s kokosom i mliječnom čokoladom, a tu je i Domaćica BeneFIT kod koje je čajno pecivo obogaćeno vlaknima s 30 posto manje šećera.

Na kutiji tih Domaćica nalazi se lice hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića koji je službeni ambasador ove slastice od 2015. godine. Njegova suradnja s Krašem počela je nakon što je Rakitić spontano na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj jede Kraševe kekse sa svojim klupskim kolegama iz FC Barcelone, Neymarom i Pereirom. Kampanja s Rakitićem poslije se, a posebice za vrijeme Svjetskog prvenstva u Rusiji, pokazala toliko učinkovitom da je dobila i prestižnu nagradu Effie za efikasnost u oglašavanju, a taj je Krašev potez već proglašen marketinških uspjehom desetljeća. Što se tiče ostalih priznanja, u istraživanju tvrtke Valicon, koje mjeri snagu brendova u regiji, Domaćica je 2016. godine u Hrvatskoj zauzela visoko osmo mjesto, a njezina je popularnost osim na domaćem terenu, impresivna diljem svijeta gdje je također prava obiteljska miljenica.