Vole ih i djeca i odrasli  u više od 20 zemalja

I jedno i drugo sinonim je za dječju hranu i djetinjstvo. Čokolino i Lino Ladu prepoznaju i traže i izvan Hrvatske, s nama su već desetljećima, a “rađaju” se u tvornici koja posluje i puno dulje. Podravka, nastala 1947. godine na temeljima nekadašnje tvornice pekmeza i prerade voća Wolf, odlučila je razviti Čokolino kao jedan od prvih proizvoda na bazi griza s čokoladom, medom i voćem. U to doba dehidriranu dječju hranu proizvodili su već deset godina, i to u suradnji s njemačkom kompanijom Dr. Ritter&Co.

– S vremenom, osluškujući želje i potrebe vjernih potrošača, proširen je asortiman pod brandom Čokolino tako da je danas moguće pronaći, uz originalni Čokolino, i Lješnjak Čokolino, Čokolino Fit, Čokolino Plus, Čokolino Baby te Čokolino Plus White – govore iz Podravke. Namaz Lino Lada nastao je, pak, kao rezultat želje Ferrera da uđe na restriktivno tržište bivše države pa je tijekom osamdesetih godina dogovorena 15-godišnja suradnja u proizvodnji kremnog namaza u Podravki po licenciji ove talijanske prehrambene tvrtke. S istekom licencije Podravka je odlučila samostalno zakoračiti u svijet kremnih namaza. Razvojem vlastite recepture dvobojnog namaza pod brandom Lino Podravka je krenula i u samostalno osvajanje tržišta kremnih namaza.

Foto: Podravka

– Nedugo nakon lansiranja dvobojnog namaza pod nazivom Lino Lada duo, došlo je do potrebe lansiranja proizvoda “po boji”: za ljubitelje svjetlijeg dijela Lino Lade lansirana je Lino Lada milk, a za one kojima je draži tamniji dio Lino Lada nougat – kažu iz Podravke. Danas se u čak pet okusa može pronaći na policama u više od 20 zemalja na svim kontinentima. Za one koji vole egzotične okuse osmislili su tako Lino Ladu Kokos, a oni koji priznaju samo lješnjak mogu birati između Lino Lade Nougat i tek “rođene” Lino Lade Gold.

Foto: Podravka

– Iako je temelj Lino Lade uvijek isti, a čine ga najkvalitetniji lješnjaci, kakao, punomasno mlijeko i ostali ključni sastojci koji Lino Ladi daju prepoznatljiv okus, ne prestajemo s razvojem brenda – ističu iz Podravke i najavljuju nova iznenađenja.