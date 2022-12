Kozmetičarka otkrila o čemu razmišlja dok depilira klijentice: ‘Nije ono što mnogi misle’

Iako su brojne djevojke nervozne prije depilacije, jedna kozmetičarka otkrila je da za to nema potrebe. Candy Patrice priznala je o čemu razmišlja dok depilira svoje klijentice, te da to najčešće nije uopće ono što svi misle, piše The Sun.

Candy je na Tik Toku objavila video s naslovom "Što klijenti misle tijekom depilacije vs. što ja mislim". Prema njezinom mišljenju, mnoge klijentice pomisle: "Izgleda li moja vagina čudno?" ili "Jesam li previše dlakava?", no Candy tvrdi da ona nikada ne pomisli na izgled klijentica. Naime, za vrijeme depilacije, kozmetičarka ima sasvim drugačije brige.

Objasnila je da često razmišlja o svom svakodnevnom životu i velikom popisu stvari koje treba obaviti. Otkrila je da često pomisli na stvari poput: “Sviđa mi se ovaj vosak!, "tako mi je drago što sam danas bila na jogi!, "moram uskoro opet posjetiti svog terapeuta", ili "onaj video je bio baš smiješan". Osim toga, Candy također često razmišlja o stvarima koje je nedavno radila ili o stvarima koje želi raditi izvan posla, kao na primjer, gledati omiljenu seriju kada dođe kući.

Korisnici TikToka ostali su iznenađeni njezinim tvrdnjama, a mnogi su otkrili da su se osjećali nesigurnima oko depilacije prije, no da im je sada nervoza puno manja.

- Zbog ovoga se osjećam puno bolje - napisala je jedna korisnica.

- Ohrabrili ste me da odem na depilaciju, hvala vam - dodala je druga.

