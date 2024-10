Konobarica podijelila svoj najveći strah: 'Imam fobiju od popularnog umaka, užasava me'

Strah od visine, mraka, paukova, od otvorenih ili zatvorenih prostora… Mnogi ljudi imaju neku fobiju, a većina dijeli strahove koji su poprilično uobičajeni. No, postoje i strahovi koji će se većini činiti neobičnima i neracionalnima, strahovi za koje biste pretpostavili da nisu česti među ljudima. Poput straha od – kečapa. No, i to postoji, a upravo takav svoj strah na društvenim mrežama je podijelila mlada žena iz Velike Britanije, piše New York Post.

Da stvar bude gora, ona je konobarica i svakodnevno se susreće sa svojom fobijom, no ona je ne sprječava da dobro radi svoj posao. Alexandriah Govan (23) objasnila je kako je 'strah od kečapa' utjecao na njezin posao, podijelivši TikTok video u kojem se zgraža i izražava gađenje dok na radnom mjestu puni boce kečapa.

'Razvila sam strah nakon što me sestra u djetinjstvu poprskala kečapom', otkrila je, dodajući da tu fobiju ima još od dvanaeste godine.

'Sam miris, čak i boja, tjeraju me na drhtanje', kazala je.

Govan, kojoj se ne sviđaju ni drugi umaci, poput majoneze, kaže da 'toliko mrzi' taj umak da se trzne čim čuje zvuk cijeđenja boce u restoranu.

'Kada radim s kečapom na poslu, moram prikriti gađenje koje osjećam', rekla je. 'Mislim da me najviše odbija taj octeni miris.'

Iako se čini neobičnom, izgleda da od ove fobije koja im i svoje službeno ime – mortuusequusfobija — pati puno više ljudi nego što bi se moglo pomisliti na prvu. Potvrđuju to i brojni komentari na Govaninnim društvenim mrežama. Neki komentatori su napisali kako bi 'zaplakali' kad bi morali raditi s kečapom.

'Iskreno, mislila sam da sam jedina osoba na svijetu koja se boji kečapa' napisala je jedna pratiteljica, dok je druga osoba dodala: 'Kečap je pravi vrag.'

'Toliko mrzim kečap!' uskliknuo je jedan korisnik.

'Strah od kečapa je tako stvaran', nadovezao se netko drugi.

'Mislila sam da sam jedina s tim strahom, ne mogu ga podnijeti', napisala je druga osoba.

Neki su, međutim, na te strahove reagirali s podsmijehom.

'To je samo kečap, prijatelju, smiri se', komentirala je jedna osoba.

'Ne mogu se sjetiti kad je netko zadnji put preživio suočavanje s kečapom', našalio se drugi, dok je jedna ljubiteljica ovog popularnog umaka istaknula: 'Obožavam kečap, mogla bih ga jesti žlicom.'

