Znate li zašto petak 13. smatramo nesretnim danom? Teorije su fascinantne!

Možda izbjegavate otvarati kišobran u zatvorenom prostoru ili prolaziti ispod ljestava na ulici. Sve su to primjeri praznovjerja, vjerovanja da će se nešto loše dogoditi, iako za to ne postoji stvaran razlog, piše National Geographic. No, jedno od najpoznatijih praznovjerja odnosi se na petak 13., koji mnogi smatraju nesretnim danom - a koji nas je dočekao i na ovo kišno jutro.

Ovaj datum, koji se može pojaviti do tri puta godišnje, ovisno o kalendaru, izaziva oprez ili strah kod ljudi, a stručnjaci vjeruju da toliki broj ljudi izostane s posla na petak 13. da to tvrtke košta stotine milijuna eura. Iako nema dokaza da se na ovaj dan događa više nesreća, ljudi imaju tendenciju obraćati više pozornosti na negativne događaje ako se dogode upravo tada. Pa zašto onda ljudi vjeruju da je petak 13. nesretan dan? Iako nitko ne može sa sigurnošću reći, postoje teorije.

Teško je odrediti kada je petak 13. počeo biti percipiran kao nesretan, no čini se da korijene vuče iz kršćanske tradicije. Na primjer, u Bibliji se Juda, koji je izdao Isusa, spominje kao 13. gost na Posljednjoj večeri. Također, u Bibliji se nekoliko nesretnih događaja povezuje s petkom. Stoga nije čudno da su ljudi postali oprezni prema petku 13.

Još jedno objašnjenje za negativnu percepciju broja 13 je njegova povezanost s brojem 12, koji se smatra brojem koji označava cjelovitost (12 mjeseci u godini, 12 znakova zodijaka, 12 apostola). Broj 13, koji dolazi poslije, može izazvati nelagodu jer predstavlja odstupanje od te ‘potpunosti’ i vodi u nepoznato.

Zanimljivo je da se petak 13. ne smatra nesretnim u svim kulturama. Na primjer, u Španjolskoj je utorak 13. dan kojeg se ljudi boje, dok je u Italiji nesretan 17. dan u mjesecu. Ovo praznovjerje u Italiji dolazi iz činjenice da se rimski broj XVII (17) može preurediti u latinsku riječ ‘VIXI’, koja znači ‘moj život je završen’. Ipak, ni u tim kulturama nema stvarnih dokaza da se tih dana događaju nesretniji događaji.

Ljudi koji imaju iracionalan strah od petka 13. mogu patiti od stanja poznatog kao triskaidekafobija, što je strah od broja 13. Riječ dolazi iz starogrčkog i znači ‘strah od broja 13’. Za većinu nas strah od petka 13. ostaje tek bezazleno praznovjerje kojem se možemo nasmijati, svjesni da nema stvarnog razloga za zabrinutost. Međutim, ako vas i dalje muči ovaj dan, slobodno prekrižite prste – za svaki slučaj!

