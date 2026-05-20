Spasite odjeću koja se skupila u pranju uz samo jedan kupaonski proizvod

Iako si često govorimo da nam se odjeća smanjila, pogotovo nakon blagdana ili godišnjeg odmora tijekom kojeg smo se malo opustili, kada se to zaista dogodi nema potrebe za očajavanjem. Ako vam se odjeća skupila za nekoliko brojeva, uz jedan trik možete je vratiti u prvobitno stanje. Sve što vam je potrebno vjerojatno se već nalazi u vašoj kupaonici, osobito ako imate djecu ili koristite blage šampone. Naime, nježni sastojci iz dječjeg šampona mogu opustiti vlakna tkanine, zbog čega se odjeća lakše rastegne i vrati svoj oblik i veličinu. Ova metoda najčešće se koristi za pamuk, vunu i pletene materijale koji su se skupili nakon pranja ili sušenja na previsokoj temperaturi.

Dječji šampon može pomoći kod skupljene odjeće prvenstveno zbog svog blagog pH-a i nježnih sastojaka koji opuštaju vlakna tkanine. Većina dječjih šampona ima pH blizak neutralnom, otprilike između 6 i 7. Takva formula nije agresivna prema vlaknima poput vune, pamuka ili kašmira. Uz to sadrži blage surfaktante i omekšavajuće sastojke koji mogu pomoći da se vlakna opuste nakon što su se stisnula zbog topline tijekom pranja ili sušenja, prenosi Southern Living.

Kada se tkanina namoči u mlakoj vodi s dječjim šamponom, vlakna postaju fleksibilnija pa se odjevni predmet lakše može nježno rastegnuti natrag prema izvornom obliku. U mlaku vodu dodajte malu količinu dječjeg šampona, a zatim u toj mješavini namočite skupljeni komad odjeće. Nakon nekoliko minuta tkaninu treba nježno iscijediti bez ispiranja i položiti na ručnik kako bi upio višak vlage. Dok je materijal još vlažan, možete lagano razvlačiti odjeću rukama i vraćati joj izvorni oblik.