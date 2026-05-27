Koliko vježbanja je dovoljno da zaštitite svoju jetru? Evo što kažu stručnjaci

Jetra je jedan od najvažnijih organa u našem tijelu, odgovorna za detoksikaciju, metabolizam hranjivih tvari i proizvodnju ključnih enzima i proteina. Zbog svoje vitalne uloge, važno je čuvati njezino zdravlje i prevenirati probleme poput masne jetre koja može nastati prekomjernim unosom kalorija, nezdravom prehranom ili sjedilačkim načinom života. Održavanje zdrave jetre ključno je za cjelokupno dobro funkcioniranje organizma i dugoročno zdravlje.

Prednosti vježbanja su dobro poznate, ali sada su istraživači utvrdili koliko minuta kretanja tjedno može pomoći u zaštiti od uobičajenog oblika bolesti jetre. Nealkoholna masna bolest jetre je stanje koje nije uzrokovano unosom alkohola već prehranom, a nastaje kada postoji prekomjerno nakupljanje masti u jetri. Povezano je s povećanim rizikom od raka jetre, dijabetesa tipa 2 i srčanog udara, piše Daily Mail. To stanje se dugo povezivalo s pretilošću, ali do sada nije bilo jasno koja vrsta vježbanja može pomoći u sprječavanju nakupljanja potencijalno smrtonosne masti i zaustaviti napredovanje bolesti.

Sada su istraživači, koji su unakrsno analizirali 24 studije, objasnili da je samo 30 minuta vježbanja tjedno, kombinirajući aerobne vježbe s treningom snage, dovoljno da se proizvede klinički značajna poboljšanja stanja. "Kombinacija aerobnog vježbanja i treninga snage ima i terapijske i dozirne prednosti u smanjenju masne jetre, odnosno hepatične steatoze", objasnio je dr. Chunxiang Qin, klinički profesor sa Sveučilišta Central South i koautor studije. Steatoza jetre odnosi se na nakupljanje masti u jetri, što može dovesti do upale, povećavajući rizik od ožiljaka i na kraju zatajenja jetre.

Istraživači su objedinili podatke iz 12 kineskih i engleskih baza podataka, uključujući 24 studije u svojoj konačnoj analizi, da bi utvrdili koja je vrsta vježbanja najučinkovitija za smanjenje nakupljanja masti. Otkrili su, do određene točke, da kombinacija aerobnih vježbi umjerenog intenziteta i treninga snage može pomoći u smanjenju nakupljanja masti. Konkretno, samo pet tjednih sesija vježbanja umjerenog intenziteta u trajanju od oko 20 minuta rezultiralo je klinički značajnim poboljšanjima.

Nakon nešto manje od sat i pol vježbe snažnog intenziteta tjedno, poput vožnje bicikla, koristi počinju stagnirati, dok oko tri sata tjedno vježbe umjerenog intenziteta pruža maksimalne koristi. Objavljujući svoje nalaze u časopisu "Journal of Sport and Health Science", tim istraživača je primijetio da različite vrste vježbi imaju različite optimalne doze za smanjenje masnoće u jetri, što sugerira da više nije uvijek bolje.

Zaključili su da je kombinacija kardio treninga i treninga snage, što je oko 2,5 sata umjerene vježbe ili 1,5 sati energične vježbe tjedno, "optimalni recept" za pacijente s nealkoholnom masnom jetrom. Istraživači su rekli da njihovi nalazi naglašavaju potrebu za ranom identifikacijom, pri čemu težina bolesti izravno utječe na učinkovitost vježbe. Za one koji su zbog drugih zdravstvenih stanja prisiljeni voditi sjedilački način života, istraživači su preporučili tromjesečnu intervenciju s blagom razinom tjelovježbe da bi se podržala funkcija jetre.