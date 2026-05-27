Bez prestanka snimala vijesti 30 godina: Smatrali su je čudakinjom, a danas je zovu vizionarkom

Davno prije nego što je izraz 'lažne vijesti' postao dio svakodnevnog govora, Amerikanka Marion Stokes već je slutila da bi istina jednoga dana mogla postati promjenjiva kategorija. Nije pisala knjige, nije držala govore niti pokušavala pokrenuti revoluciju. Umjesto toga, činila je nešto naizgled jednostavno: pritiskala je tipku za snimanje. Više od tri desetljeća Stokes je bez prestanka snimala televizijski program. Vijesti, političke rasprave, krizne događaje, lokalne prognoze i svakodnevne televizijske priloge spremala je na VHS kazete, uvjerena da će budućim generacijama trebati izvorni zapisi onoga što se doista govorilo i prikazivalo u određenom trenutku, piše Bored Daddy.

U vrijeme kada su mnogi njezinu naviku smatrali neobičnom, pa čak i opsesivnom, Marion Stokes imala je jasnu ideju. Vjerovala je da se informacije mogu mijenjati, brisati ili tumačiti prema potrebama vremena, politike i javnog raspoloženja. Njezin odgovor na to nije bio prosvjed, nego arhiviranje.

Stokes je već kao mlada žena bila uključena u borbu za građanska prava i društvenu pravdu, zbog čega je dobro razumjela vezu između medija, moći i javnog mišljenja. Kako je televizija postajala sve važniji alat oblikovanja društva, počela je sve pažljivije pratiti kako se vijesti biraju, ponavljaju i prezentiraju javnosti. U vlastitom domu postupno je stvorila pravi mali studio. Imala je više televizora, videorekordera i goleme količine kazeta, a programe je snimala istodobno s više kanala. Obitelj je poslije svjedočila da je bila iznimno disciplinirana i da je snimanje upravljalo njezinom svakodnevicom.

Tijekom godina prikupila je više od 71 tisuću VHS kazeta. Ono što njezinu arhivu čini posebno vrijednom jest činjenica da nije birala samo 'velike' povijesne trenutke. Snimala je sve, od svjetskih kriza do naizgled običnih priloga, jer je smatrala da i sitni detalji otkrivaju kako se javnosti oblikuje slika stvarnosti.

Nakon njezine smrti 2012. godine golema zbirka lako je mogla završiti zaboravljena. Srećom, preuzeo ju je Internet Archive, neprofitna digitalna knjižnica posvećena očuvanju znanja. Digitalizacija tolikog broja kazeta golem je posao, no rezultat je jedinstven izvor za novinare, povjesničare, istraživače i sve koji žele razumjeti kako se medijski narativi mijenjaju kroz vrijeme. Danas, u doba društvenih mreža, kratkih videa, brzih naslova i informacija koje se mogu izmijeniti ili izbrisati u nekoliko sekundi, rad Marion Stokes djeluje gotovo proročanski. Njezina arhiva omogućuje povratak izvornom zapisu, bez naknadnih tumačenja i uljepšavanja. Život je provela daleko od reflektora, a mnogi je za života nisu razumjeli. No ono što je stvorila danas je mnogo više od neobične privatne zbirke. To je podsjetnik da se istina ne čuva sama od sebe već da je sačuvati mora netko drugi.