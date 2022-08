Koji broj vidite? Optička varka zbunila korisnike društvenih mreža

S vremena na vrijeme se na društvenim mrežama pojavi slika/optička iluzija koja zbuni većinu korisnika, a to je bio slučaj i s ovom objavljenom na Twitteru koja na sebi ima brojeve unutar crnih i bijelih traka zbog kojih ih je teško sve uočiti.

Pogledajte sliku koja je zbunila pratitelje i provjerite koje brojeve vidite.

DO you see a number?



If so, what number? pic.twitter.com/wUK0HBXQZF