Koje su biljke dobri, a koje loši susjedi u vrtu

S prvim zrakama sunca i naznakama toplijeg vremena, ljubitelji proljeća će brzo pohrliti u svoje vrtove kako bi ih obogatili mnoštvom šarenog cvijeća i zaboravili dugu i tmurnu zimu. Oni koji su iskusni u tom području znaju za dobre i loše susjede u povrtnjaku, no kada je cvijeće u pitanju, to i nije toliko bitno. To pravilo, smatra Željka Kolak, krajobrazna arhitektica i autorica bloga Moj balkon, ne vrijedi za cvjetnice. No, zato vrijede neka druga pravila kojih bismo se trebali pridržavati.

Za one koji nemaju vrt imamo dobre vijesti, na svojem balkonu možete posaditi bilo koju cvjetnu vrstu, a sve što trebate paziti jest kako je vaša terasa orijentirana. Pripazite da ne dobivaju niti premalo ni previše sunca, a pazite i na nalete vjetra.

Savjet za početnike jest da isprva sadite biljke odvojeno, a tek kasnije počnete kombinirati. Nemojte saditi nježne biljke poput bosiljka, s agresivnim biljkama poput mente, origana i kadulje jer one brzo rastu i šire se pa uništavaju susjedne biljke.

U prilogu Vrt u proljeće saznajte i kojih su 10 biljaka koje uspijevaju i početnicima, sve o pripremi tla te kako napraviti svoju proljetnu oazu na terasi.

