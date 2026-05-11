Psiholog istaknuo prednosti ovog hobija

Vrtlarenje kao terapija za mentalno zdravlje: Stručnjaci otkrivaju zašto ovaj hobi pomaže u borbi protiv stresa

VL
Stephany Domitrović
11.05.2026.
u 06:00

Motikom protiv stresa? Svatko tko je barem jednom prolazio kroz teško razdoblje ili se suočavao s problemima mentalnog zdravlja vjerojatno je čuo dobro poznatu rečenicu: „Uzmi motiku u ruke pa ćeš zaboraviti na depresiju.” Iako takvim „motivatorima” često nedostaje empatije, stručnjaci ističu da se u toj izjavi ipak krije zrno istine.

Psiholozi i terapeuti sve češće upozoravaju na to da vrtlarenje nije samo hobi, nego i učinkovit način smanjenja stresa, tjeskobe i osjećaja iscrpljenosti. Kombinacija fizičke aktivnosti, boravka na svježem zraku i kontakta s prirodom mnogima pomaže pronaći osjećaj mira i kontrole u svakodnevici. Najnovija istraživanja pokazuju da boravak u vrtu može imati snažan pozitivan utjecaj na mentalno zdravlje. Osim što znatno smanjuje stres, može povećati osjećaj sreće, ispunjenja i zadovoljstva. S dolaskom lijepog vremena i toplijih dana sve više vremena provodimo u prirodi i na svježem zraku, a vrtlarenje može dodatno poboljšati kvalitetu života te smanjiti simptome depresije i anksioznosti, kako sugeriraju rezultati najnovijih istraživanja, prenosi Psychology Today.

Psihoterapeut Phil Lane naglašava da boravkom u vrtu usporavamo svoje misli, odnosno smanjujemo mogućnost opterećivanja mozga uobičajenim opsesivnim mislima. Na taj se način smanjuje razina tjeskobe i zabrinutosti jer pažnju usmjeravamo isključivo na fizički zadatak koji nas u tom trenutku zaokuplja. „Vrt pruža jedinstvenu priliku za prakticiranje mindfulnessa – možemo obraćati pažnju bez nezdrave opsesije, fokusirati se na jednu stvar bez ometanja i biti potpuno prisutni u trenutku”, ističe Lane. Briga o vrtu i okućnici mnogima daje osjećaj svrhe. Redovito zalijevanje, praćenje rasta i razvoja biljaka te održavanje vrta kod vrtlara stvaraju osjećaj uspješnosti i odgovornosti, što može pozitivno utjecati na njihovo samopouzdanje.

Ovaj hobi potiče i mentalnu fleksibilnost, odnosno sposobnost osobe da se prilagodi intenzivnim promjenama i izazovima. „Učenje novih zadataka doprinosi neuroplastičnosti, odnosno stvarnim promjenama u mozgu”, objašnjava stručnjak. Dakle, vrtlarenje nije samo hobi za znalce i stručnjake, već može biti odličan način brige o mentalnom zdravlju i osobnom samopouzdanju, čak i ako nemate „zeleni palac”.
lijek prednosti stres psiholog vrtlarenje mentalno zdravlje

