'Kćer me vidjela s ljubavnikom dok smo se seksali, a sada se plašim da će sve ispričati ocu'

"Mojeg supruga zbog posla često nema kod kuće, a ja sam u međuvremenu pronašla ljubavnika. Meni je 35 godina, njemu 33 i također je u braku. Oboje imamo djecu", započela je svoju ispovijest anonimna žena u pismu savjetnici Deidre. Upoznali su se na poslu, ali kada je počela karantena i rad od kuće nisu se mogli toliko viđati - sve se svelo na flert preko Zooma. Čim su mjere popustile našli su se i seksali u njegovom autu, i to nekoliko puta.



"Kada su se stvari počele vraćati u normalu i kada su nam djeca krenula u školu, najsigurnija opcija je da on dođe kod mene doma jer moj suprug radi šest dana u tjednu. Prošli tjedan moja kćer se razboljela i ostala kod kuće, ali po cijeli dan je spavala, pa nisam mislila da je problem da mi ljubavnik dođe."

Poseksali su se u kuhinji, a u zanosu strasti nisu čuli djevojčicu kako se probudila i krenula dolaziti po stepenicama. Ušla je u kuhinju i rekla da se ne osjeća dobro. "Na pola je spavala, a ja sam se brzo obukla i odvela je u sobu dok je ljubavnik izletio iz kuće. Brzo je opet zaspala."



Sada je u strahu da će malena sve ispričati ocu o tome kako je zatekla mamu s drugim muškarcem. "Jedino me tješi to što suprug radi duge smjene i ne posvećuje joj se toliko kada je kod kuće. Ne posvećuje baš pažnju niti meni, a to je jedan od glavnih razloga zašto imam drugog. Već godinama se razilazimo u razmišljanjima i seksualni život je dosadan. Znam da zvuči sebično, ali ne želim prekinuti aferu. S druge strane, ne želim da moj ljubavnik napusti svoju obitelj. Ni ja ne bih učinila isto."



Psihoterapeutkinja Deidre utješila ju je odmah na početku odgovora. "Ako je prošlo već tjedan dana da kćer nije ništa rekla tvom suprugu, onda vrlo vjerojatno nije ni shvatila što je vidjela. Ipak, igraš se s vatrom i ova afera neće završiti dobro. Suprug je ipak nekada bio pravi muškarac za tebe čim si se udala, pa biste trebali uložiti više energije u vaš odnos i oživjeti seksualni život."

