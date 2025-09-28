Ono što prvo vidite na ovoj optičkoj iluziji otkriva koliko ste kreativna osoba

Optičke iluzije oduvijek privlače pažnju jer zbunjuju mozak i pokazuju koliko je percepcija varljiva. No, neke od njih kriju i dublju poruku – otkrivaju način na koji razmišljamo i komuniciramo sa svijetom. Upravo zato zagonetka “zec ili patka” već stoljećima fascinira psihologe, umjetnike i znatiželjnike. Na prvi pogled radi se o jednostavnoj slici, no ono što prvo vidite – i koliko lako možete mijenjati perspektivu – moglo bi otkriti zanimljive detalje o vašoj osobnosti.

Poznata ilustracija zeca i patke jedna je od najpopularnijih optičkih iluzija svih vremena. Neki će gledatelji odmah primijetiti obje životinje i lako se prebacivati između njih, dok će drugi ustrajno “zapinjati” na samo jednom obliku. Psiholog Richard Wiseman proveo je kontrolirani test i otkrio da osobe koje bez napora vide obje slike po volji imaju tendenciju kreativnijeg razmišljanja.

Foto: shutterstock

S druge strane, oni koji teško prelaze s jedne slike na drugu obično imaju strukturalniji, manje fleksibilan misaoni proces. Takvim ispitanicima često su trebali nagnuti glavu, promijeniti kut gledanja ili okrenuti papir kako bi uočili i drugu životinju.