Kako oživjeti sobnu biljku koja umire i kada je vrijeme za rastanak?

Lišće koje opada. Opuštene stabljike. Štetočine. Znakovi su jasni: vaša sobna biljka nije sretna. No, znači li to da je vrijeme da je bacite i nazovete to gubitkom? Ne tako brzo. Mnoge sobne biljke su otpornije nego što mislite i mogu se oporaviti od prilično teških uvjeta. Samo trebate razumjeti od koje bolesti vaša biljka pati i poduzeti korake da to pokušate ispraviti. Stoga, prije nego što odustanete od svoje sobne biljke koja loše izgleda, dobro je analizirajte kako biste shvatili što se točno događa. Iako vam ne možemo obećati da ćete moći spasiti svaku biljku koju posjedujete, vrijedi pokušati. U nastavku naučite jednostavne korake za oživljavanje biljke—i kada prihvatiti da vašu biljku više nije moguće spasiti, prenosi Real Simple.

Jednostavni trikovi s kojima ćete se riješiti mrava iz svog doma:

Kako prepoznati je li vaša biljka mrtva ili živa

Prije nego počnete paničariti, provjerite ima li vaša biljka znakova života. Često sobna biljka može izgledati kao da je mrtva ili umire, ali još uvijek ima mnogo života u sebi. Isto tako, neke biljke dio godine prirodno miruju i gube svo svoje lišće. Dakle, iako određeni znakovi mogu izgledati alarmantno, ponekad je to samo dio potpuno normalnog procesa. Kako biste utvrdili je li vaša biljka još živa, počnite pregledom stabljika. Žive stabljike će biti fleksibilne, ne lomljive i imat će zelenu boju. Za drvenaste stabljike noktom ostružite sićušni dio kore da potražite zeleno tkivo ispod. Lagano pomaknite biljku iz lonca da pregledate korijenje. Dok je korijenje vrijeska bijelo ili žuto i debelo, čak se i biljke sa posmeđenim korijenjem mogu oživjeti. Međutim, ako je sve korijenje postalo kašasto i istrunulo, to je znak da biljci nema spasa.

Kako oživjeti biljku

Nakon što prepoznate znakove života, vrijeme je da se usredotočite na oživljavanje svoje biljke. Tajna revitalizacije sobnih biljaka leži u zadovoljavanju njihovih jedinstvenih potreba. Ne zahtijevaju sve sobne biljke jednaku količinu sunca i vode, niti uspijevaju na istim temperaturama. Dakle, odvojite malo vremena da prvo pročitate o specifičnim potrebama vaših biljaka, a zatim razmotrite sljedeće korake.

Ispravite probleme s prekomjernim zalijevanjem

Pretjerano zalijevanje jedan je od najčešćih uzroka propadanja sobnih biljaka. Kad je tlo natopljeno vodom, nema prostora za kretanje zraka kroz tlo, zbog čega se korijenje guši. Jednostavno i trenutačno rješenje je smanjiti količinu i/ili učestalost zalijevanja. Pustite da se gornji sloj zemlje osuši između zalijevanja. Također provjerite da li se spremnici ispravno prazne i ispraznite ladice za sakupljanje ako voda stoji dulje od 24 sata. Pretjerano zalijevanje može dovesti do truljenja korijena. Stoga, ako primijetite da korijenje posmeđuje, odvojite vrijeme i presadite biljku. Steriliziranim škarama odrežite korijenje koje pokazuje znakove bolesti i ponovno ga posadite u svježu zemlju. Zatim počnite s umjerenijim rasporedom zalijevanja kako biste svojim biljkama dali malo prostora za disanje.

Rehidrirajte suho tlo

Nedovoljno zalijevanje također može dovesti do nezdrave kućne biljke. Venuće ili opušteno lišće može biti znak i pretjeranog i premalog zalijevanja. Da biste ih razlikovali, potražite osušene ili lomljive vrhove lišća ili požutjelo lišće pri vrhu biljke. Ovo su oba znaka podvodnjavanja. Kada tlo postane previše suho, može biti teško navlažiti ga pomoću kante za zalijevanje. Umjesto toga, pokušajte s donjim zalijevanjem, što je (kao što naziv implicira) metoda zalijevanja biljaka s dna, a ne s vrha posude. Kako biste rehidrirali vrlo suhu biljku, stavite cijelu posudu u sudoper, kadu, pladanj ili kantu s vodom. Natapanje omogućuje da tlo uvuče vodu s dna putem kapilarnog djelovanja, poput usisavanja kroz slamku. Ostavite biljke da se namaču 30 minuta ili dok gornji sloj tla ne postane vlažan. Nakon namakanja važno je dopustiti da višak vode iscuri iz posude. Povucite čep na sudoperu ili kadi i ostavite biljke da se ocijede još 10-15 minuta. Ako koristite kantu, stavite biljku u pladanj kako biste skupili vodu koja curi. Zalijevanje s donje strane također može biti odličan način za zalijevanje zdravih biljaka, pod uvjetom da pripazite na vrijeme i ne dopustite im da predugo stoje u vodi.

Presadite biljke vezane za korijen

Biljke koje je potrebno presaditi mogu pokazivati ​​slične simptome kao i nedovoljno zalijevanje, budući da prenatrpano korijenje ne može uzeti dovoljno vode da podrži biljku. To može biti zbog toga što se korijenje međusobno guši ili zato što u posudi nema dovoljno zemlje da zadrži dovoljno vlage koju korijenje može apsorbirati. Osim znakova nedostatka vode, tijekom pregleda potražite korijenje koje kruži rubovima posude kako biste utvrdili potrebu za presađivanjem. Kao pravilo, odaberite novu posudu koja je samo malo veća od izvorne posude. Ako korijenje kruži po posudi ili se skuplja, nježno ih olabavite i razdvojite. Koristite svježe, visokokvalitetno tlo za posude koje odgovara vrsti biljke, kao što je mješavina kaktusa za sukulente.

Podrežite biljke

Postoji nekoliko razloga za smanjenje biljnog materijala. Suho lišće nikada se neće vratiti u normalu, a obrezivanje pomaže u uklanjanju mrtvog ili smežuranog lišća koje zauzima prostor vašoj sobnoj biljci. Rezanje stabljika također potiče novi rast ispod točke reza, što rezultira gušćom krošnjom. Za biljke koje su previše dugonoge, odrežite stabljike za jednu trećinu i odrežite mrtve stabljike do točke na kojoj vidite zeleno tkivo. Ako vijugava stabljika već ima novi rast pri dnu, samo naprijed i uklonite višak na kraju kako bi biljka mogla usmjeriti svoju energiju na novi rast. Obrezivanje izraslih grana ili stabljika također može pomoći biljkama da se oporave od stresa korijena. Rezanjem krošnje biljke, korijenski sustav ima manje lišća za podršku. Uklanjanje jedne trećine do jedne polovice lišća može olakšati korijenje vaše biljke.

Tretirajte insekte i štetočine

Prilikom pregledavanja biljaka potražite znakove oštećenja od insekata. Neki su štetnici prilično vidljivi, dok drugi za sobom ostavljaju tragove. Srećom, većinu štetnika sobnih biljaka relativno je lako liječiti. Za izolirane infestacije, jednostavno obrezivanje zahvaćenog tkiva može riješiti vaš problem. Mnogi uobičajeni štetnici sobnih biljaka također se mogu ukloniti prskanjem lišća i stabljika raspršivačem vode ili puštanjem pod mlaz vode. Također možete sigurno primijeniti insekticidne sapune i ulja na većinu sobnih biljaka kako biste se riješili jaja štetnika. Samo uvijek provjerite naljepnice za upute i kompatibilnost prije upotrebe bilo kojeg novog proizvoda na vašim biljkama.

Provjerite okoliš

Na kraju, ako uzrok neuspjeha biljke nije očit, provjerite uvjete uzgoja. Premalo ili previše svjetla može spriječiti biljku da napreduje, kao i pogrešne temperature. Počnite s upoznavanjem svoje biljke. Koliko svjetla je potrebno? Koje su idealne temperature za uzgoj? Zatim provjerite okolinu biljke. Možda je biljka preblizu hladnom prozoru ili prima previše sunčeve svjetlosti. Ako je biljka u vašem radnom uredu, razmislite kakvi su uvjeti noću i preko vikenda. Smanjuje li tvrtka grijanje ili klimatizaciju radi uštede energije? Uvjeti također variraju tijekom godine. Biljka koja je savršeno zadovoljna tijekom ljeta mogla bi trebati dodatnu vlažnost zimi zbog isušujućih učinaka obližnjeg toplinskog otvora.

Izbjegavajte gnojiva

Iako je primamljivo našim biljkama dati dodatnu količinu hranjivih tvari, gnojidba slabe biljke može dovesti do većeg stresa. Ipak, ponekad neuspjeh može biti uzrokovan nedostatkom hranjivih tvari, iako nije vjerojatno da će dovesti do smrti biljke. Prvo pokušajte s drugim koracima oživljavanja i pričekajte dok se biljke ne oporave prije nastavka gnojidbe. I zapamtite da biljke uglavnom ne moraju biti gnojene tijekom zimskih mjeseci.

Zaključno, budite strpljivi sa svojim biljkama. Trebat će neko vrijeme da svoju sobnu biljku vratite u zdravo stanje. Iako možete primijetiti znakove oporavka unutar nekoliko tjedana, savršeno je normalno da biljkama treba mjesec ili više da počnu ponovno rasti.

Znanstvenici NASA-e: "Ovaj cvijet pomaže u borbi protiv plijesni, a iz zraka 'upija' prašinu i zračenje"