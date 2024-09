Kako bi otkrila zašto ju je muž prevario odlučila je spavati s 20 oženjenih muškaraca: 'Sada napokon znam'

Jedna je žena, koja je odlučila ostati anonimna, za The Sun podijelila svoje iskustvo o prevarama, aferama i činjenici da je spavala s preko 20 oženjenih muškaraca. Njeno iskustvo prenosimo u cijelosti. ‘Kao žena koja je spavala s više od 20 oženjenih muškaraca, razumijem dinamiku takvih odnosa i privlačnost koju nosi zabranjena ljubav’, priznala je. ‘Nezakoniti seks nosi posebnu vrstu uzbuđenja, a kako bih to zadržala u svom životu, uvijek imam barem jednog oženjenog ljubavnika. Nisam očekivala da će moj ljubavni život u 56. godini izgledati ovako, ali postao je izuzetno ispunjavajući’, dodaje.

‘Sve je počelo nakon što me moj muž Patrick prevario s kolegicom s posla’, objašnjava, ‘Željela sam razumjeti zašto je to učinio, pa sam počela razgovarati s drugim oženjenim muškarcima koji varaju. Kroz ta iskustva shvatila sam puno o motivaciji muškaraca da prevare’.

‘Patricka sam upoznala u ranim dvadesetima, vjenčali smo se u mojim kasnim dvadesetima i imamo dvoje djece. Mislila sam da je naš brak snažan, sve dok me nakon 12 godina nije šokirao priznanjem o kratkoj aferi. Iako je tvrdio da me voli i da to ništa ne znači, izdaja me duboko pogodila’, kaže.

‘Nakon što smo se odlučili ostati zajedno, mislila sam da smo obnovili povjerenje, no osjećaj povrijeđenosti nije nestao. Potaknuta radoznalošću i možda traženjem osvete, prijavila sam se na stranice za upoznavanje oženjenih muškaraca. Ubrzo sam započela aferu s muškarcem po imenu Simon, što je u meni probudilo osjećaj moći i uzbuđenja’.

‘Viđala sam Simona nekoliko mjeseci, ali kad je veza postala previše ozbiljna, prekinula sam. Međutim, shvatila sam da uživam u osjećaju biti željena, pa sam pronašla novog ljubavnika. Na ovim stranicama lako je pronaći privlačne muškarce koji traže avanturu izvan braka’.

‘Razlozi koje su mi oženjeni muškarci davali zašto varaju bili su slični – nedostatak strasti kod kuće, osjećaj zanemarenosti ili jednostavno želja za nečim uzbudljivim. Neki su čak tvrdili da i dalje vole svoje žene, ali jednostavno žele nešto više sa strane’, dodaje.

‘Moje afere pružale su mi uzbuđenje koje sam tražila. Muškarci su cijenili moju neovisnost i to što nisam imala očekivanja da napuste svoje žene. Svaka veza trajala bi oko šest mjeseci, a tijekom godina imala sam nekoliko ljubavnika, uključujući i jednog koji je trajao pet godina’ kaže, ‘Sada, u svojim kasnim pedesetima, uživam u svom trenutnom ljubavniku Chrisu, koji je u braku 30 godina. Nikada ne razgovaramo o njegovoj ženi, i oboje smo zadovoljni ovakvim dogovorom’.

‘Iako ponekad osjećam krivnju zbog supruga ovih muškaraca, znam da će oni pronaći način da varaju, bilo sa mnom ili s nekim drugim. U konačnici, nisam ovdje da uništavam brakove, već da uživam u vlastitom životu i ispunjavam svoje potrebe’, zaključuje.

