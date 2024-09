Seksualni život vam je zamro? Evo kakve posljedice to može imati!

Jeste li se ikada našli u situaciji da pomislite: ‘Nije mi više stalo hoću li ikad imati seks’ ili ‘Taj dio mog života je završen’?. Ako jeste, niste jedini. Oko 30% do 55% žena u dugim vezama izvještava o smanjenju seksualne želje. Ovaj problem ne pogađa samo žene – između 1% i 28% muškaraca također navodi da im seks više nije zanimljiv, piše Your Tango.

Kada jedan partner izgubi interes za seks, to često vodi do problema u vezi ili do odnosa bez seksualne intime. Iako neki parovi zajednički odluče prestati sa seksualnim aktivnostima i budu zadovoljni time, situacija u kojoj samo jedan partner donosi tu odluku može izazvati ozbiljne probleme, uključujući manjak bilo kakvog pozitivnog dodira, ne samo seksualnog. Glavna posljedica takvog odnosa je seksualno nezadovoljstvo, koje donosi dva velika rizika za vezu:

Nezadovoljstvo vezom: Istraživanja pokazuju da su seksualno zadovoljstvo i ukupno zadovoljstvo vezom povezani. Parovi koji su manje sretni imaju manje seksa, ali važno je naglasiti da vrijedi i suprotno – oni koji su nezadovoljni svojim seksualnim životom često su nezadovoljni i odnosom. Gubitak seksualne intime može oslabiti temelj veze jer seks čini jedinstveni aspekt odnosa koji par razlikuje od drugih odnosa.

Veći rizik od prekida: Parovi koji prolaze kroz seksualnu sušu često se suočavaju s osjećajima ogorčenosti i nepovezanosti. To također može dovesti do napetih razgovora o seksu, što se potom prenosi na druge aspekte odnosa. Također, parovi u takvim situacijama često prestanu dodirivati jedno drugo na nježan način, čime dodatno pogoršavaju kvalitetu odnosa.

