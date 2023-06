Jeste li se ikada zapitali što seks čini vašim emocijama? Evo što kaže seksualna terapeutkinja

Seks je dobar za naš mozak, tvrdi seksualna terapeutkinja i neuroznanstvenica dr. Nan Wise. Dio objašnjenja za to leži u povezanosti seksa i osjećaja. Utječe li seks na emocije? Odgovor je: "da". Učinci seksa proširuju se na vaše emocionalno blagostanje - i nisu uvijek pozitivni. Intimna veza između seksa i emocija - intimni seks, seks bez emocija, pa čak i nikakav seks - ima utjecaj na vaše cjelokupno zdravlje, piše Your Tango.

Kakvi su učinci seksa i kako on može dovesti do boljeg blagostanja? U kolumni za časopis Glamour, dr. Wise objašnjava da više seksa i zadovoljstva posvuda u životu dovodi do veće sreće, produktivnosti i mentalnog blagostanja. Za neke ljude seks ne vodi samo do sreće, već i do uzbuđenja. Neki istraživači uspoređuju ovu visoku razinu s drugim visokim vrijednostima, prirodnim i drugim. Dakle, to bi značilo da što više seksa imate, to ste sretniji, zar ne? Pa, ne nužno.

Istraživanje je pokazalo da seks jednom tjedno u vezi vodi do boljeg blagostanja. Ali čini se da se dobrobit ne poboljšava ako imate seks više od jednom tjedno. Iako možda ne razumijemo zašto se učinci seksa ne povećavaju što češće imamo seks, jasno je vidjeti da nam seks može biti koristan na mnogo načina. Međutim, ako se borite s niskim seksualnim nagonom ili vezom bez seksa, saznanje da seks utječe na vaše emocije moglo bi vam biti stresno. Možda se osjećate kao da propuštate dobrobiti seksa. Ili da time što uopće nemate seks, na neki se način osjećate loše. Ako se to tiče vas, morate znati da ako ne želite imati seks, ne biste se trebali prisiljavati na to. Inače, ako i dalje želite zdrav seksualni život, postoji mnogo načina za povećanje libida. Jedan od njih je da shvatite zašto vam se uopće ne seksa.

Seks ublažava stres među ljudima svih spolova, a stres je zaista užasan. Ne samo da vaše tijelo radi prekovremeno kako bi vas pokušalo zaštititi od percipirane prijetnje, vaš je um također zauzet zabrinjavajućim mislima. Srećom, postoji mnogo načina za oslobađanje od stresa, a jedan od njih je upravo seks. Kada imate seks, vaše tijelo oslobađa oksitocin, poznat i kao hormon dobrog osjećaja. Kada se ovaj hormon oslobodi, osjećate se opuštenije, voljeno i mirnije. Zapravo, stres je jedan od najčešćih uzroka niskog libida. Kad ste emotivni, seks vam može biti zadnja stvar na umu. No, unatoč negativnoj povezanosti stresa i seksualnog nagona, to ne znači uvijek da nemate seks. Zapravo, za neke ljude seks i masturbacija su glavni izbor za oslobađanje od stresa.

Seksualna terapeutkinja Wise tvrdi da je u svojoj praksi online trenera seksa, otkrila da su muškarci skloniji rješavanju stresa kroz seks, a žene se, s druge strane, češće zatvaraju fizički. To ne znači da su muškarci seksualniji od žena, to samo znači da bi se mogli drugačije nositi sa stvarima. Mnogo puta, način na koji se nosite s osjećajima kao što su tjeskoba i stres određen je onim što rodne uloge nalažu prihvatljivo ponašanje. Na primjer, često se puno seksa ili masturbacija smatra više muškom nego ženskom aktivnošću. A nositi se sa stresom plačući ili razgovarajući s prijateljem općenito se smatra prihvatljivijim ako ste žena. Bez obzira na spol, korištenje seksa kao sredstva za rješavanje stresa može biti učinkovito. A kada stres nestane, vjerojatno ćete doživjeti veće blagostanje

Seks može neke ljude učiniti potištenima: Za neke ljude seks uopće ne dovodi do većeg blagostanja. Umjesto toga, izaziva nešto što seksualni terapeuti nazivaju postkoitalnom disforijom. Postkoitalnu disforiju karakterizira osjećaj tuge ili ljutnje nakon seksa ili masturbacije. Često to može biti zbunjujuće jer se ti negativni osjećaji mogu pojaviti nakon zadovoljavajućeg iskustva. To vas može dovesti do pitanja jeste li doista željeli imati seks ili ne, je li sve u redu s vašom vezom ili je li sve u redu s vama. Ništa od ovoga ne mora biti slučaj. Ponekad je plakanje način opuštanja nakon zadovoljavajućeg iskustva, poput seksa. Zapravo, oksitocin dovodi do toga da se neki ljudi osjećaju osjetljivijima i općenito bliže suzama. Seksualna terapeutkinja je kroz svoj rad otkrila da su klijenti koji osjećaju tugu i razdražljivost nakon seksa općenito emocionalniji ljudi. Imaju jake emocionalne reakcije na mnoge stvari i stoga je doživljaj niza osjećaja nakon seksa usklađen s time tko su. Iako još uvijek ne znamo dovoljno o tome zašto dolazi do postkoitalne disforije, budite uvjereni da niste sami koji je doživljavate.

