Astrolozi tvrde: Ova dva horoskopska znaka odlično se slažu i u ljubavi i u prijateljstvu

Poznato je da se u astrologiji neki znakovi jednostavno slažu bolje od drugih. Puno čimbenika utječe na astrološku kompatibilnost, ali općenito govoreći, Ribe i Škorpion dva su vodena znaka koja se mogu iznimno dobro slagati. Evo što trebate znati o ovom astrološkom paru, prema astrološkim stručnjacima, piše Mind Body Green.

Dakle, jedna od osnova astrološke kompatibilnosti je da se znakovi s istim elementom obično dobro slažu, a Ribe i Škorpion nisu iznimka. Astrolozi smatraju da njih dvoje zapravo imaju potencijala da budu savršen par jer su oboje usklađeni sa svojim emocijama.

VEZANI ČLANCI:

Slaganje u prijateljstvu: Kada se Škorpion i Riba spoje, prema astrolozima, oni imaju pravi potencijal za ravnotežu. S jedne strane Škorpion može biti fokusiran na potencijalnu opasnost, stalno postavljajući granice. Ribe s druge strane, nisu toliko sklone samoodržanju. Na taj način Škorpion može Ribi pokazati ono što joj može lako promaknuti, dok Ribe mogu potaknuti Škorpiona da malo popusti i da dopusti sebi da bude ranjiv.

Astrolozi tvrde da Ribe mogu imati koristi od učenja od Škorpionove opreznosti, dok Škorpion može naučiti od njihove otvorenosti. U prijateljstvu se to može dobro pretočiti u davanje savjeta jedno drugome, emocionalnu podršku, i općenito osjećajno i duboko razumijevanje jedno drugoga.

VEZANI ČLANCI:

Slaganje u vezi: Kada je u pitanju romantična veza, skloni smo očekivati malo više od svojih partnera nego od svojih prijatelja. No, prema astrolozima, ravnoteža koju Škorpion i Ribe mogu donijeti u prijateljstvu, može biti prisutna i u romantičnom odnosu. U slučaju Riba, njihova promjenjivost dovodi do puno promjena i osjećaja neutemeljenosti. Škorpion održava stvari stabilnima pa će se Ribe tako osjećati sigurno, a također će pomoći Škorpionu da malo 'olabavi uzde'.

Astrolozi tvrde da, ako se ova dva znaka povežu, to bi moglo imati dobru budućnost jer je ljubav Riba bezuvjetna, a Škorpion je nevjerojatno odan, te čvrst i postojan kada se odluči to biti. Oboje traže mnogo ljubavi i pažnje i to si mogu dati u golemim količinama.

Ne vole biti u vezi: Ovi horoskopski znakovi najsretniji su kao samci