Mladoženja na vjenčanju pustio snimku seksa mladenke sa suprugom njezine sestre: 'Zar si mislila da ne znam?!'

Jedno vjenčanje u Kini pretvorilo se u pravu dramu kada je mladoženja odlučio pred svima razotkriti mladenku, tako što je gostima vjenčanja pokazao snimku na kojoj se ona seksa s mužem svoje trudne sestre.

Kako piše The Sun, snimka prikazuje par kako hoda do oltara. Kada konačno stignu do odredišta, iza njih se počne prikazivati video na platnu iza njih koji traje pet minuta. Mladoženja gura mladenku i čuje se kako govori: "Zar si stvarno mislila da nisam znao za ovo", na što je mladenka bacila buket cvijeća na njega.

Snimka je originalno iz 2019. godine, no nedavno je ponovno postala viralna i izazvala pravu pomutnju. Prikupila je gotovo šest milijuna pregleda i tisuće i tisuće komentara. Ipak, nisu svi odobravali mladoženjin osvetnički postupak, a neki su ga pitali zašto se uopće potrudio oko vjenčanja i išao toliko daleko ako je znao što mu ona radi iza leđa.

"Zašto je potrošio toliki novac na vjenčanje?" pitala se jedna korisnica. "Ne vidim smisao u ovome", dodala je druga. No, drugi su uživali u javnom poniženju koje joj je priuštio. "Najbolja osveta, pred cijelom obitelji i prijateljima", komentirao je treći korisnik, a četvrti je dodao: "Ovo će je naučiti lekciji." Par je bio zajedno dvije godine, a zaručeni su bili šest mjeseci. Mladoženja je navodno odmah započeo svoj plan osvete, čim je doznao za preljub.

Snimka svadbe: 'Svekrva je došla u vjenčanici, trebala sam tada shvatiti da slijedi i razvod'