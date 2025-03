Jeste li se ikada pitali čemu služi ova misteriozna crta na ručnicima? Odgovor će vas iznenaditi!

Još jedna naizgled bezazlena tema zapalila je internet i izazvala rasprave na društvenim mrežama – a ljudi nikako ne mogu postići dogovor. Internet nam je donio nebrojene zabavne rasprave o svemu i svačemu, a ovoga puta u centru pažnje našao se običan kućanski predmet: ručnik. Točnije, “čudna” traka na njegovom kraju, piše LADBible.

Softverski inženjer Nate McGrady na X-u je postavio pitanje koje su se mnogi možda pitali, ali nisu se usudili izgovoriti naglas: "Koja je zapravo svrha ovog čudnog veza na kraju ručnika?", a čak je i sarkastično zaključio: "Uvjeren sam da postoji samo da bi se smanjio i onemogućio lijepo slaganje ručnika, zbog čega biste morali kupiti još jedan ručnik".

what is the purpose of this part of a towel? pic.twitter.com/q4UYACVMDP