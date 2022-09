Jede li se hot dog s kečapom ili umak od rajčice upropasti hrenovku? Evo što kažu znalci!

Iako je danas vjerojatno najpopularniji gusti umak na svijetu, receptura kečapa kroz povijest se znatno mijenjala pa se dugo vremena kečapom nazivao riblji umak koji se uglavnom dobivao soljenjem i fermentiranjem inćuna. Tek se krajem 19. stoljeću u izradi kečapa počela upotrebljavati rajčica, a njegov današnji okus možemo zahvaliti Amerikancu po imenu Henry J. Heinz koji je kečapu prvi dodao ocat i šećer, i to otprilike u omjeru u kojem se dodaju još i danas.

Iako je recept očito bio pun pogodak, Heinz nije bio nikakav 'okusni vizionar'; a sastojke je dodao da umak od nježne rajčice spasi od prebrzog propadanja...

Ubrzo nakon toga, kečap je stekao status kakav uživa i danas, a nedavno je bio i 'zvijezda' jedne Twitter debate u kojoj se raspravljalo ide li dobro uz hot dog ili pak uništi popularnu hrenovku u pecivu...

- Zašto, pobogu, itko stavlja kečap u hot dog?! - pitala je jedna korisnica.

Naime nigdje na svijetu ljudi ne vole hot dog koliko ga vole Amerikanci koji godišnje, prema National Hot Dog and Sausage Council, pojedu nevjerojatne dvije milijarde hot dogova, a jedan stanovnik u prosijeku 70 komada u godini no kad je riječ o tome treba li ili ne hrenovka na sebi imati i kečap, teško se mogu složiti. U New Yorku se tako hot dog tradicionalno jede sa senfom i lukom pripremljenim na pari (steamed), dok je od Arizone do Kalifornije zamotan u slaninu i preliven zapečenim grahom, jalapeños papričicama, zapečenom paprikom i vrhnjem.

Klasični hot dog u Chicagu preliven je senfom i posut ukiseljenim sirovim povrćem, sirovim lukom, komadima rajčice i celera, te papričicama po želji, a tu čikašku verziju povjesničari povezuju s Velikom depresijom, kad su se ljudi od hot doga s dodatcima mogli stvarno najesti.

Ono što u Chicagu nikako ne ide na hot dog je kečap, a čak i bivši predsjednik Barack Obama, dugogodišnji stanovnik Chicaga, prije nekoliko godina na CNN-u rekao da "na hot dog kečap ne bi trebao stavljati nitko stariji od 8 godina."

"Mislim da su elementi kečapa, slatkoća i kiselost koji se nalaze u njemu, u sukobu sa začinima unutar hrenovke", rekao je osnivač tvrtke Hot Doug’s Inc, Doug Sohn.

- Kečap na hot dog mogu stavljati samo djeca; možda je Obama pretjerao kad je rekao do 8. godine, ja bih rekao do 18. - dodao je za Huff Post.

